Han robado 180.000 euros en plata del set de 'The Crown'

La fuente es, como diría un clásico, opinable, pero, de ser cierto lo que afirma, estaríamos ante uno de los episodios más disparatados de The Crown. Y no porque cuente ningún entresijo sórdido de la familia real británica, sino porque ha tenido lugar en la vida real: según The Sun y otros tabloides made in UK, la serie de Netflix ha sufrido el robo de alrededor de 80.000 euros en cubertería de plata y otros objetos de valor cerca del set de su quinta temporada.

El latrocinio habría tenido lugar el miércoles por la noche, cuando los ladrones forzaron tres vehículos llenos de atrezzo de la serie aparcados cerca de Doncaster. Según la policía de South Yorkshire, el botín de los cacos sumó 200 objetos que iban a ser empleados en el rodaje, entre ellos la réplica de un huevo Fabergé comprado por el rey Jorge V y la reina María, joyas diversas, un gran reloj de pared, cubertería de plata y candelabros.

El valor del material robado se acercaría a los 180.00 euros, según la misma fuente.

El diario Metro cita una fuente de la plataforma que quita gravedad al asunto, señalando que "las piezas podrán ser reemplazadas". En cambio, declaraciones recogidas por The Sun afirma que la búsqueda de dichos recambios trae locos a los productores, quienes buscan esos recambios "frenéticamente". El atrezzo iba a emplearse en una escena con Imelda Staunton como la reina Isabel II y Jonathan Pryce como su consorte Felipe de Edimburgo.

Mirándolo por el lado positivo, esto demuestra al menos que la serie de Peter Morgan no escatima en lo que a costes de producción se refiere. Recordemos que la quinta temporada de The Crown contará en su reparto, además de con Staunton y Pryce, con Dominic West como el príncipe Carlos y con Elizabeth Debicki como Lady Di.