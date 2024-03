¿Quién es Djo? El reconocido actor de 'Stranger Things' que se ha hecho viral con una carrera musical secreta

Si tienes TikTok, es probable que hayas escuchado End of Beginning en algún momento durante los últimos días. Aunque no sepas qué canción es. Cada vez se utiliza más, por lo que no sería extraño que te hayas cruzado con ella, como sucede con casi cualquier cosa que alcanza un mínimo de repercusión en la plataforma.

El impulso que recibió el single se debe a varias tendencias en la red social. La primera surgió porque la letra da pie a publicar vídeos con los lugares más atractivos de Chicago o incluso para compartir imágenes de la serie The Bear, ambientada en la ciudad estadounidense. Posteriormente, muchos usuarios la utilizaron para expresar lo que harían si ganan la lotería. A estas alturas, ya se usa de muchas formas.

End of Beginning no tuvo un lanzamiento reciente, ya que salió en 2022. Sin embargo, se ha hecho viral ahora debido a los caprichos de internet. Es una canción de pop psicodélico escrita e interpretada por Djo, un artista alternativo de Estados Unidos. Lo sorprendente, y aquí es donde entra otra de las tendencias relacionadas con la canción, es que quien la canta realmente es Joe Keery, al que muchos conocemos por Stranger Things.

Muchas personas grabaron su reacción al descubrir que la misma persona que da vida a Steve Harrington en el éxito de Netflix es también quien firma el single. Es normal sorprenderse si solo has escuchado la canción, pero basta con buscar imágenes de Djo en directo o en sus videoclips para ver lo evidente: es Joe Keery con peluca y gafas.

El actor es natural de Massachusetts. Tras graduarse en 2014, estuvo varios años en Chicago, donde formó parte de la banda Post Animal. Después de triunfar en Stranger Things se mudó a Los Ángeles, y en 2019 abandonó la banda. Actualmente vive en Nueva York y nunca ha dejado de hacer música, pues desde hace años mantiene su proyecto en solitario como Djo. Bajo este pseudónimo ha lanzado dos discos: Twenty Twenty (2019) y Decide (2022), al que pertenece End of Beginning.

Han pasado dos años del último disco, y desde entonces no hemos escuchado música nueva de Djo. Sin embargo, este éxito repentino podría animarle a darle caña a esta faceta. De momento, End of Beginning está en el tercer puesto del Top 50 global de Spotify. En Estados Unidos se ha colado entre las 50 canciones más escuchadas, y en Reino Unido ha alcanzado el Top 5. Motivos suficientes para plantearse un regreso.

Joe Keery nunca ha pretendido ocultar su lado musical. Sin embargo, no quiere mezclar esto con su carrera interpretativa. Aunque no tiene cuenta personal en las redes sociales, sí cuenta con perfiles como Djo, y nunca hace referencias a sus papeles. Pero echar un vistazo a su estética es suficiente para saber que son la misma persona (si con la voz no es suficiente). Además, en conciertos como el que ofreció en 2022 en Lollapalooza, se pudo ver a muchos asistentes con pancartas repletas de referencias a Stranger Things, como una que decía: "Escuchar a Djo todo el día mantiene alejado a Vecna".

