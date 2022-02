‘¿Quién es Anna?’ y otras series basadas en las historias reales de estafadores millennials

Un fraude tras otro

Generation Hustle, en HBO Max

Si te gustan las historias de estafadores, si eres de los que han visto Atrápame si puedes cien veces y seguiste con verdadera atención el caso del Pequeño Nicolás, esta serie documental es para ti.

Con el sello del documentalista Alex Gibney como productor ejecutivo y con internet e instagram como hilo conductor, los 10 capítulos de Generation Hustle repasan los casos de estafas piramidales, esquemas Ponzi y suplantación de identidad protagonizados por millennials más increíbles de los últimos años.

Algunos tienen su propia serie, como es el caso de Anna Sorokin –en Netflix con Julia Garner como protagonista–, pero otros, más desconocidos, asombran tanto como enganchan e indignan. Ojo al capítulo The 23 Lives of Jeremy Wilson y a su protagonista, impostor que llegó a tener 23 identidades distintas y a hacerse pasar por el hijo de un miembro del IRA.

Una estafa sangrante (la miniserie)

The Dropout, en Disney + (20 de abril)

The Dropout es un juego de palabras. Por un lado, hace referencia al abandono de la entrepeneur Elizabeth Holmes de una prestigiosa universidad para fundar Theranos, una ambiciosa empresa tecnológica llamada a revolucionar la sanidad detectando enfermedades con una sola gota de sangre. Por otro, drop out quiere decir salirse de la sociedad. Sin olvidar que drop es “gota” en inglés.

La miniserie cuenta con Michael Showalter, el director de Los ojos de Tammy Faye (ups) en la dirección, y con Amanda Seyfried en la piel de Holmes. En el tráiler, en el que se intuye un ángulo feminista, también se puede ver a la actriz volviéndose bastante loca. Pero seguro que no tanto como Bad Blood, la película que prepara Adam McKay (No mires arriba) junto a Jennifer Lawrence.

Un aperitivo de Elizabeth Holmes

The Inventor: Out of Blood in Silicon Valley, en HBO Max

En esta casa adoramos cualquier película o serie documental de Alex Gibney. De hecho, el director siente predilección por los estafadores y magufos, a los que ya ha retratado en anteriores ocasiones (Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, El crimen del siglo...) que no repasamos aquí al no ser estrictamente millennials.

En The Inventor: Out of Blood in Silicon Valley, Gibney se adentra con abundante imagen de archivo y testimonios de los trabajadores de Theranos en la enorme estafa perpetrada por Holmes. Quizás The Dropout te resulte difícil de creer. Con esta serie documental no te quedará más remedio que hacerlo.

El invento del coworking

WeCrashed, en Apple TV (el 18 de marzo)

¿Eres de los que alguna vez te has quedado mirando un edificio de WeWork en cualquier gran ciudad del mundo preguntándote por qué el negocio del coworking no se ha hundido? Esta serie es para ti.

WeCrashed cuenta la historia del escurridizo Adam Neumann, un entrepeneur que, tras varios negocios fallidos, montó en 2010 junto a su pareja la supuesta startup WeWork vendiéndola como una filosofía vital cuando realmente era una empresa inmobiliaria o, según algunos críticos, una estafa piramidal que hizo perder a muchos inversores millones de dólares.

¿Y qué mejor actor para interpretar a este personaje infame que Jared Leto? Anne Hathaway se mete en la piel de su pareja, también en el ajo. WeCrashed está inspirada en el podcast WeCrashed: the Rise and Fall of WeWork.

Cuidado con lo que deseas

El timador de Tinder, en Netflix

Se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de Netflix y con razón. La historia de Simon Leviev (uno de sus múltiples identidades de estafador) es la nueva Caperucita Roja para la generación Tinder.

Este israelí que se hacía pasar por el billonario hijo de un comerciante de diamantes embaucaba a las mujeres que conocía por la red social con vuelos en jets privados o estancias en hoteles de lujo para, llegado el momento, sacarles toda la pasta.

Su estafa de amoríos piramidal está perfectamente retratada en El timador de Tinder y es, sin duda alguna, la venganza que se merece.

No querrás pillas un Uber nunca más

Super Pumped: The Battle for Uber, en Movistar Plus + (4 de marzo)

De acuerdo, Travis Kalanick es más generación X que otra cosa, pero su pertenencia a esa cuadrilla de “genios tecnológicos” que iban a cambiar el mundo para bien nos permite encajarlo en esta lista.

En Super Pumped: The Battle for Uber podremos sumergirnos en la expansión de Uber alrededor del año 2011, cuando Kalanich, aquí interpretado por Joseph Gordon-Levitt, consigue que la empresa pegue un estirón de financiación al tiempo que se comporta de forma moralmente dudosa.

Super Pumped se basa en el homónimo libro del periodista del New York Times Mike Isaac.

