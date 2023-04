En el gimnasio pasa como en los rodajes: entre máquina y máquina, o toma y toma, hay muchos tiempos muertos. Incluso momentos de absoluto tedio mientras uno se ejercita haciendo fuerza o cardio. Sobre todo si no eres de clases colectivas y prefieres subirte a una bicicleta estática, correr en la cinta o levantar mancuernas en solitario.

Algunos son más de podcasts, muchos se motivan con sus playlists y otros vemos series. Si eres de estos últimos o te gustaría probar qué se siente cuando tus personajes de TV favoritos te acompañan mientras tu sudor libera endorfinas, te traemos la lista definitiva de ficciones televisivas de todos los géneros con las que mejorar cualquier experiencia deportiva.

Requisito básico de las series: que entretenga, pero no sea muy sesuda; es decir, que no exija toda tu concentración (no vayas a descuidar tu marca o tropezarte) a la vez que te hace pasar un buen rato. Si hay que estar en forma, al menos que sea con ellas (y TODAS están probadas).

'Manifest' (Netflix)

'Manifest' Cinemanía

Arrancamos con la opción menos lógica. Los pasajeros de un avión aterrizan en Nueva York y se dan cuenta de que han pasado cinco años desde que despegaron. ¿Qué ha pasado? ¿Un milagro? Para colmo, tienen habilidades (o 'llamadas') que les permiten resolver crímenes y salvar vidas.

Si bien no podemos asegurar que entiendas la pizarra de chinchetas, fotos e hilos de Ben Stone (Joshua Dallas) o las explicaciones bíblicas de su hija Olive (Luna Blaise) a la perfección mientras entrenas, no es tan fundamental quedarse con todos los detalles de su investigación. Al final, lo que importa es el viaje, y este está cargado de giros de guion que harán las delicias de los fans de Perdidos.

'Cómo conocí a vuestra madre' (Disney+)

'Cómo conocí a vuestra madre' Cinemanía

Cualquier sitcom es acompañante de excepción en tu rutina de cardio (episodios de 30 minutos, comedia absurda, tramas sencillas), pero pocos protagonistas te motivan tanto como Barney Stinson (Neil Patrick Harris) para dar lo mejor de ti y después lucir traje como nadie. Simplemente legendario.

¿Una temporada para ver en bucle? La cuarta. ¿Un episodio? El incidente de la piña (temporada 1, episodio 10). ¿Un placer culpable? Los videoclips de Robin cuando era una estrella del pop y cantaba en centros comerciales. ¿El momento 'fit'? El yuyu (temporada 3, episodio 10): no te escaquees como Ted (Josh Radnor) y entrena.

'Las chicas Gilmore' (Netflix)

'Las chicas Gilmore' Cinemanía

Da igual que la hayas visto previamente o no; funciona bien de las dos formas. Sin embargo, obra más su milagro si repites por las amables y pintorescas calles de Stars Hollow: así, no hace falta que te pierdas intentando descifrar la verborrea acelerada de sus protagonistas (cuesta hasta en la versión doblada).

Sea como fuere, desde los primeros acordes de Where You Lead hasta las aventuras locas de la Brigada de vida y muerte, las Gilmore y sus variopintos vecinos lo hacen todo mejor, hasta el flato. Además, si entrenas por las mañanas, sus cafés te harán desear ganarte el desayuno aún más. Y cuando las agujetas no te dejen caminar pregúntate otra vez: ¿Jess (Milo Ventimiglia) o Logan (Matt Czuchry)?

'Stranger Things' (Netflix)

'Stranger Things' Cinemanía

Los años 80. Niños incapaces de mantenerse alejados de los peligros. Amenazas sobrenaturales. Pueblos malditos. Guerra Fría. Y, sí, mucha cultura pop. Parece dirigida por Spielberg, y podría haberlo estado. Stranger Things es, en esencia, un viaje a tu infancia.

Es para amantes del terror, y de las aventuras juveniles. Para quienes se emocionan con los primeros amores, y con las amistades de instituto. Para quienes disfrutan de las historias coming-of-age tanto como de los arcades. Es para los deportistas nostálgicos. No hay máquina de gimnasio que rejuvenezca tanto como este viaje.

'The Boys' (Prime Video)

'The Boys' Cinemanía

No querríamos tener a Butcher (Karl Urban) como entrenador personal, por muy 'diabólico' que pueda sonar, pero es el mentor ideal cuando uno quiere marcha. Nada como su odio irrefrenable hacia Homelander (Antony Starr), pasado por delfines atropellados, orgías superheroicas y nazis con capa, para pedalear con más intensidad.

The Boys es la escabechina que sus creadores prometieron. Es sexo, rencor y lágrimas, todo sazonado con sangre y compuesto V (no confundir con anabolizantes). Es brutal, impredecible y siempre se supera, como tu mejor clase de boxeo (o yoga). Y, sobre todo, es imposible que no te lo pases bien con ella.

'Gossip Girl' (HBO Max)

'Gossip Girl' Cinemanía

Otro 'clásico' al que volver mientras te equilibras en la elíptica. Dentro del género 'culebrón juvenil de los 2000', Gossip Girl es la opción más acertada para amenizar tus entrenamientos. ¿Por qué? Porque no se toma tan en serio a sí misma como The O. C. o One Tree Hill, y rebaja el drama telenovelesco con petardeo a prueba de hastío por repetición.

Asistir a los brunches del Upper East Side y colarnos en los vestidores de los niños más consentidos de la TV mientras nos ejercitamos nos reconciliará con cualquier aspecto de nuestra vida de clase media. Es todo tan inverosímil (esperad a descubrir quién es la Reina Cotilla) que las tramas más 'profundas' dejan de tener importancia y la disfrutas sin descuidar tu marca. XO XO.

'The Bold Type' (Prime Video)

'The Bold Type' Cinemanía

Es una mezcla imposible entre Sexo en Nueva York, Girls y Emily en París, una comedia sobre la amistad y las relaciones cuando la treintena acecha. Habla sobre amor, sororidad, intimidad y moda con la redacción de una revista femenina como escenario único. Y, pese a todo, no es nada pretenciosa. Podría dárselas de "retrato de la mujer millennial", de "oda a la amistad entre mujeres", de "apuesta destacadamente feminista", pero no lo hace.

Encapsula y lanza todos esos mensajes de forma subliminal mientras tú te dejas arrastrar por la aparente superficialidad que tan bien sienta a una ficción ambientada en Nueva York, corriendo en la cinta como si estuvieras en Central Park. ¿Lo malo? Que solo tiene cuatro temporadas. Siempre puedes alargarla viendo a continuación su secuela espiritual: Dollface (en HBO Max).

'Starstruck' (HBO Max)

'Starstruck' Cinemanía

Para los que aman una buena comedia romántica hasta cuando hacen sentadillas. Este 'chica normal conoce a chico famoso' es una digna sucesora de Fleabag con toques de Notting Hill; una tierna, divertidísima y genuina aproximación al enamoramiento por las calles de Londres.

Tú pones la forma física y los protagonistas de Starstruck se encargan de traer la precariedad laboral, la fragilidad de las estrellas o el miedo al compromiso. No sabemos cuántas colorías quemarás en cada sesión, pero la subida de pulsaciones está asegurada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.