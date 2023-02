¿Qué piensa el creador de 'The Mandalorian' de Pedro Pascal en 'The Last of Us'?

Últimamente, Pedro Pascal no debe ganar para transporte: mientras aún le vemos como Joel en The Last of Us, tiene inminente un nuevo viaje por la Galaxia Muy, Muy Lejana de Star Wars en la tercera temporada de The Mandalorian. Jon Favreau, responsable de esta última serie, ha hablado sobre este no parar en una entrevista con Empire (vía IGN).

"Es una gran serie", opina Favreau (director también de Iron Man y el remake de El rey león) de la adaptación del juego de Naughty Dog. "He estado de viaje, me perdí el último, así que no quiero spoilers. [Pascal] está genial".

Asimismo, aunque Ellie y Grogu (ese bichín al que todos seguimos llamando 'Baby Yoda') no tengan mucho que ver, empezando por la estatura, Favreau encuentra puntos en común entre Joel y Din Djarin.

"Es increíble hasta qué punto [Pedro Pascal] ha acaparado los papeles con este arquetipo de padre protector", bromea. "¡Pero son personajes diferentes! Personajes totalmente distintos, pero ambos tienen... Hay una relación central con este modelo de padre protector en una relación donde no hay mucha comunicación".

Ahora bien: aunque The Last of Us tenga mucho de western, el showrunner llama la atención sobre las semejanzas entre 'Mando' y el Hombre Sin Nombre de Clint Eastwood en las películas de Sergio Leone. "El mandaloriano tiene diferentes expresiones basadas en cómo inclina su cabeza y cómo muestra el visor del casco", explica. "Es muy parecido a cómo Eastwood usaba el ala del sombrero para actuar sin cambiar las expresiones de su cara".

La Temporada 3 de The Mandalorian se estrena en Disney+ el próximo 1 de marzo.

