¿Mando y Grogu juntos? Qué necesitas saber de 'El libro de Boba Fett' antes de 'The Mandalorian 3'

Vivimos tiempos extraños. Tiempos donde no basta con ser fan de una serie en concreto, sino que la propia naturaleza de la serie y los designios de quienes la desarrollan impelen a que la afición se extienda a algo más. A franquicias, o catálogos enteros de streaming. El equipo formado por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodríguez nos puso en una tesitura muy complicada a principios de 2022, pues todos ellos parecieron asumir que, si a alguien le había gustado The Mandalorian, por fuerza iba a verse El libro de Boba Fett.

El libro de Boba Fett es un spin-off de The Mandalorian cuya trama empezó al poco de que concluyera su segunda temporada, centrándose en Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming Na-Wen). Ambos volvían a Tatooine y liquidaban a Bip Fortuna para convertirse en los nuevos cabecillas del crimen organizado del planeta, y la idea era que El libro de Boba Fett retratara sus progresos. Entretanto, y teóricamente, quien no simpatizara mucho con Fett y Shand podía esperarse a nuevos capítulos de The Mandalorian.

La tercera temporada de la serie de Star Wars que ha logrado tanto el consenso del fandom como la decisión de Disney de priorizar las series por encima de las películas (empujada por el fracaso de El ascenso de Skywalker) se estrena este 1 de marzo. Y, como habrás podido ver en los avances, contradice lo que ocurría al final de su segunda temporada. En su último episodio Din “Mando” Djarin (Pedro Pascal) entregaba a Grogu a Luke Skywalker (Mark Hamill) para que le adiestrara como Jedi. No obstante, la inminente temporada de The Mandalorian se olvida de ello y muestra a los personajes juntos de nuevo.

La respuesta está en el libro

Esto se debe a que el cliffhanger de la segunda temporada de The Mandalorian ya se ha resuelto: el problema es que no lo ha hecho dentro de The Mandalorian, sino en otra serie. El libro de Boba Fett demostró que, más que spin-off, era una secuela de The Mandalorian, pues cuando nadie se lo esperaba dio continuidad a su historia central, reuniendo a Mando con Grogu para seguir viviendo aventuras en nuevos episodios. La maniobra empezó a desarrollarse en el quinto episodio.

Hasta entonces las reacciones a El libro de Boba Fett estaban siendo muy frías (lo que convierte a la estrategia de Favreau y compañía en un complot aún más feo). Evidentemente, y según se corrió la voz, nuevos espectadores se apuntaron a la serie de Disney+, al poco de incorporarse al catálogo un episodio dirigido por Bryce Dallas Howard que se titulaba El regreso del Mandaloriano. Al menos ahí fueron sinceros.

En este quinto episodio, para más inri, ni siquiera aparece Boba Fett. La trama se detiene cuando este ha de prepararse para su batalla con el clan Pyke, que no acepta su liderazgo en Mos Espa. Fett ha enviado a Shand a buscar aliados, y es justo cuando la trama salta a Mando tiempo después de que le viéramos por última vez al final de la segunda Mandalorian, consternado por haber perdido la compañía de su querido Grogu.

Pero Mando no tiene tiempo que perder, y sigue buscando reductos de su pueblo. El regreso del Mandaloriano le mostró entrenando con el Sable Oscuro que obtuvo previamente, y reflexionando sobre el hecho de que, según su tradición, quien posea esta arma es el legítimo gobernante de Mandalore. En un momento dado convierte su lanza beskar en una pequeña armadura, con la idea de regalársela a Grogu. Antes de eso, sin embargo, necesita un vehículo, y acude a Tatooine para agenciárselo.

Ahí le recibe una vieja aliada: Peli Motto, interpretada por Amy Sedaris. Motto le propone cambiar su Razor Crest por un caza estelar N-1, que reparan entre los dos. Mando decide probar la nave en uno de los cañones de Tatooine, en una secuencia que busca levantar las nostalgias por la carrera de vainas de La amenaza fantasma. Según concluye el paseo se encuentra con Shand, que le pide ayuda para su lucha contra los Pyke. Mando acepta, pero replica que antes tiene algo que hacer.

Luke con su casi-padawan Disney

Así se gestó la reunión

Saltamos al sexto episodio de El libro de Boba Fett. Mientras Cad Bane resulta ser el gran enemigo a batir durante la batalla que se prepara, Mando va en busca de Grogu para darle su regalo. Le encuentra junto a Luke, R2-D2 y Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en pleno entrenamiento, pero Ahsoka le dice que es mejor que no cruce la mirada con él: si el padawan se reencuentra con su protector, es posible que flaquee su compromiso con la Fuerza y la Orden Jedi. Así que Mando deja la armadura y se vuelve a Tatooine.

La cuestión es que Luke es consciente de la lucha que Grogu libra en su interior, sin acabar de decidirse entre ser un Jedi o seguir acompañando a Mando en sus aventuras. Así que él mismo fuerza una decisión: coloca frente a Grogu el sable láser y la armadura beskar, y el episodio dirigido por Dave Filoni concluye con la incógnita de cuál será la elección de Baby Yoda. Por suerte el misterio solo se extendió una semana: nada más comenzar el séptimo y último, que dirige Rodríguez, supimos que la reunión de Grogu y Mando era inevitable.

Mando y Boba Disney

R2-D2 lleva a Grogu a Tatooine y le deja al cargo de Motto; Mando entretanto ha acompañado a Shand para unirse a las tropas de Fett. Se desarrolla una larga batalla, donde Mando derrota a Bane, y eventualmente aparece Motto con el chico. Mando abraza a Grogu en una escena altamente conmovedora, y El libro de Boba Fett termina con Fett sentado en su trono sin opositores que valgan, y los protagonistas de The Mandalorian buscando nuevas aventuras a bordo del caza N-1.

Y eso es un poco todo. La tercera temporada de The Mandalorian asume que has visto El libro de Boba Fett. Lo hayas hecho tal y como Disney quiere, o no, lo que importa es que Grogu ha preferido seguir a Mando antes que ser Jedi. Una decisión que seguramente nos haga muy felices, pero que ojalá hubiéramos visto en la serie que le correspondía.

