Primeras imágenes de 'Tiger King 2': la mayor animalada de Netflix contraataca

¿Pueden las andanzas de un domador majara conquistar al mundo? Pues sí, siempre que estas sean tan truculentas como las de Joe Exotic. Gracias a la manifiesta demencia de su historia, Tiger King se convirtió en uno de los mayores éxitos documentales de la plataforma, un éxito que esta aspira a repetir con Tiger King 2.

Y, si la ausencia de felinos devoradores en tu vida empieza a ser preocupante, no te preocupes. Porque un primer vistazo a esta segunda temporada aparece en el vídeo que Netflix ha lanzado para promocionar su nueva tanda de documentales true crime. Es decir, acerca de morbosas historias reales.

Además de la secuela de Tiger King, que se estrenará a lo largo de este año, el menú criminal de Netflix incluye platos de lo más variados. Entre ellos, Bad Vegan (sobre la desquiciada manipulación a una empresaria de los restaurantes veganos que quería hacer inmortal a su perro), Trust No One (la investigación sobre la muerte del magnate de las criptomonedas Gerry Cotten) y The Tinder Swindler (o cómo desplumar incautas haciéndote pasar por millonario en apps de ligue).

Estos títulos se estrenarán en 2022, al igual que The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, otra historia escalofriante centrada en el noble arte del timo. ¿Logrará alguna de ellas eclipsar la popularidad de Tiger King, o Joe Exotic seguirá siendo el rey de la vergüenza ajena y el horror en VOD?