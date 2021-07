Amazon cancela su versión de ‘Tiger King’: Nicolas Cage no interpretará a Joe Exotic

Netflix estrenó Tiger King en el momento propicio para que una historia tan absurdamente rocambolesca encandilara a la audiencia. Basada en un artículo publicado en Texas Monthly, la historia de Joe Schreibvogel (alias Joe Exotic), su zoo particular y su ardiente enemistad con Carole Baskin y Jeff Lowe, arrasó dentro de la plataforma en los primeros meses del confinamiento por coronavirus, desatando un fenómeno popular que rápidamente generó varios proyectos relacionados con el documental. La propia Netflix puso en marcha un spin-off con Tara Reid siendo tanteada para encarnar a Baskin, mientras Peacock desarrollaba una serie con Kate McKinnon y John Cameron Mitchell interpretando a los protagonistas.

Por motivos evidentes, el formato que más titulares acaparó entonces fue una serie dramática a la que fue vinculado Nicolas Cage para encarnar a Exotic. Cosa curiosa, se trataba de un proyecto que había empezado a tomar forma antes del estreno del documental de Netflix, cuando Dan Lagana y Paul Young se habían hecho con los derechos para CBS al poco de que apareciera publicado el reportaje. Con el interés por la historia en su punto más alto, Amazon se ofreció a producir una serie dramática de seis episodios y el apellido de Cage cobró fuerza como protagonista, pero medios como Variety acaban de hacerse eco de que el formato, finalmente, no saldrá adelante.

Lo ha desvelado el mismo Cage durante un encuentro con la prensa al hilo de Pig, su nueva película. “Hay que aclarar las cosas”, explicó el actor. “Leí dos guiones que me parecieron excelentes, pero creo que Amazon, en última instancia, sintió que era un material que había quedado desfasado. Al principio pensaron que era una gran oportunidad, pero esta se ha desvanecido en la distancia y ya no es relevante”. Desde la plataforma parecen pensar que el interés por Joe Exotic y Tiger King ha decrecido en los últimos meses, por lo que CBS tendrá ahora que ofrecerle el formato a una nueva major, manteniendo su asociación Lagana y Young como guionistas pero no así Cage.

Dicha serie, que nunca llegó a tener título oficial, revisaba la historia de Tiger King desde la perspectiva de Joe Exotic, narrando sus esfuerzos para mantener el zoológico y el modo en que su enfrentamiento con Baskin iba minando su salud mental. Mientras la serie de CBS busca nuevo hogar, se supone que los otros proyectos de Netflix y Peacock siguen adelante, aunque es cierto que en los últimos meses no se ha vuelto a saber nada de ellos. Quizá sea cierto que la fiebre por Tiger King ha pasado a mejor vida.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.