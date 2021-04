John Cameron Mitchell (‘Hedwig y The Angry Inch’) será Joe Exotic en la miniserie de ‘Tiger King’

El estreno de Tiger King en Netflix coincidiendo con el confinamiento le dio a la plataforma el gran triunfo de 2020… paralelamente a activar una gran fiebre por todo lo que tuviera que ver con Joe Exotic y Carole Baskin, los excéntricos protagonistas de este documental. Tanto CBS como NBC se pusieron a preparar meses después dos nuevos proyectos alejándose del formato empleado por el servicio de streaming. El primero se basaría en el artículo de Leif Reigstad Joe Exotic: A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild para que lo protagonizara Nicolas Cage como el susodicho Exotic. El segundo, el que ahora nos interesa, también adaptaría el podcast que dio pie al documental de Netflix.

NBCUniversal prepara una miniserie de ficción que se estrenaría en NBC, USA Network y en su nueva plataforma Peacock. El proyecto ya confirmó hace algunos meses a Kate McKinnon como Carole Baskin, y ahora según recoge Variety ha fichado a nada menos que John Cameron Mitchell como Joe Exotic. “Estoy emocionado por tomar el papel de este antihéroe moderno”, ha declarado Mitchell. “Joe y yo tenemos la misma edad y, como él, crecí como una persona queer en Texas, Oklahoma y Kansas, así que creo que conozco un poco a este tipo y su intento desesperado por conquistar un mundo que no ha sido hospitalario con él”.

Mitchell saltó a la fama por dirigir el musical Hedwig y the Angry Inch en 2001, que tendría una exitosa andadura por los escenarios durante los siguientes años. Entre otros trabajos, también dirigió Cómo enamorar a una chica punk en 2017 e intervino como actor en series como Girls o The Good Fight. “Está claro que un personaje tan over the top como Joe necesitaba a alguien muy especial”, asegura Steven O’Neill, productor de la serie. “Nos emociona tener a John Cameron Mitchell, un icono muy querido de la comunidad LGTBQ, para interpretar a este papel. Su cásting ilustra nuestra visión de un relato universal, y no podemos esperar a que la audiencia lo vea”.

La miniserie basada en el caso de Tiger King aún no tiene fecha de estreno.