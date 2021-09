No te pierdas TUDUM, el gran evento global de Netflix: horario, participantes y novedades

El próximo 25 de septiembre, la plataforma Netflix celebrará su gran evento global TUDUM, a partir de las 9:00 PST (18:00 horas, en España). Allí conoceremos tráilers exclusivos, clips y novedades de más de 100 series, películas y especiales, anunciados por más de 145 de tus estrellas favoritas. Una fiesta del cine y las series en el streaming que podrá seguirse a través del YouTube de Netflix, además de en Twitter, Facebook y Twitch.

El evento estará divido en tres horas, que nos traerán algunas de las novedades más importantes sobre Los Bridgerton, Stranger Things, The Sandman, Vikingos: Valhalla, Cobra Kai o The Witcher, entre otras producciones. A continuación, la programación al completo con todos los participantes que formarán parte de las diversas conferencias:

PRIMERA HORA:

- Alerta Roja: Dwayne Johnson estrenará un clip exclusivo de su próxima película épica de acción, también protagonizada por Gal Gadot y Ryan Reynolds

- Stranger Things 4: los hermanos Duffer, Gaten Matarazzo y Joe Keery

- La casa de papel: Álvaro Morte

- Ozark: Jason Bateman estrenará un vídeo de primeras imágenes sobre la emocionante temporada final

- The Harder They Fall: Jonathan Majors y Idris Elba

- Sing Me A Story: D Smoke

- De Volta aos 15: Maisa Silva

- Maldivas: Manu Gavassi y BrunaMarquezine

- YA Spotlight: Maitreyi Ramakrishnan

- Sex Education: Ncuti Gatwa y Kedar Williams-Stirling

- A través de mi ventana

- Oscuro Deseo: Maite Perroni y Alejandro Speitzer

- India Spotlight: Radhika Apte

- Heeramandi: Sanjay Leela Bhansali

- Finding Anamika: Madhuri Dixit

- Los Bridgerton: podrás unirte al elenco de la primera y segunda temporada mientras hablan de la serie y estrenan un primer vistazo de la segunda temporada.

SEGUNDA HORA:

- The Sandman: primeras imágenes exclusivas (vídeo y póster de los personajes) de la esperada serie de fantasía oscura, basada en los cómics creados por Neil Gaiman para DC

- Panel de anime: Super Crooks, ULTRAMAN, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película, Aggretsuko y Bright: Samurai Soul

- Cobra Kai 4: un nuevo adelanto de la serie y aparición de Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni De Cenzo y Peyton List

- Tyler Rake 2: Chris Hemsworth

- Panel de películas de acción, con Regina King (The Harder They Fall), Charlize Theron (La vieja guardia), Noomi Rapace (Black Crab), Nathalie Emmanuel (Army Of Thieves), Elsa Pataky (Interceptor) y Zazie Beetz (The Harder They Fall)

- Bruised: Halle Berry

- Arcane

- Korea Spotlight (Hellbound, My Name)

- Vikingos: Valhalla: las estrellas Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter te llevarán detrás de las cámaras para presentarte un vistazo del primer metraje de la serie, una renovada exploración de la épica y espectacular saga de los vikingos

- The Chestnut Man: Søren Sveistrup

- Shows televisivos sin guion: Tiger King, Soy Georgina (Georgina Rodríguez), New World, Life of a K-Star, Young, Famous & African y Floor Is Lava: Tudum Edition

- Cowboy Bebop: primeras imágenes de la secuencia de apertura de la serie, con John Cho (Spike Spiegel) y la música de Yoko Kanno.

TERCERA HORA:

- Emily en París: el reparto estrenará el primer teaser de la nueva temporada y revelará la fecha de estreno de la segunda temporada.

-The Crown: el saludo de nuestra nueva reina, Imelda Staunton, en el set de la quinta temporada

- The Umbrella Academy: l elenco responde a las preguntas de los fans desde detrás de las cámaras de la tercera temporada, estarán presentes Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Ritu Arya

- Army of Thieves: Zack Snyder se unirá al actor/director Matthias Schweighöfer, a la actriz Nathalie Emmanuel y al reparto para revelar el tráiler de su precuela del atraco en Ejército de los muertos

- Colin in Black & White: Colin Kaepernick

- Ritmo salvaje: Greeicy Rendón

- Rebelde: Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Giovanna Grigioy Lizeth Selene

- Animación: Big Mouth & Human Resources y Inside Job

- No mires arriba: Jennifer Lawrence y el guionista y director Adam McKay presentarán un clip exclusivo de su esperada nueva comedia también protagonizada por Jonah Hill, Rob Morgan y Meryl Streep

- Enola Holmes: Millie Bobby Brown

- The Witcher: primeras imágenes exclusivas y novedades, con la presencia de Henry Cavill y Lauren Schmidt Hissrich

- The Witcher: Blood Origin

