¿Prepara Marvel un reboot de ‘Daredevil’ con Charlie Cox?

La experiencia de Marvel dentro de la producción original de Netflix fue desigual, pero dio pie a fenómenos exitosos. Por encima de Jessica Jones o la (eminentemente fallida) Puño de hierro, el fandom marvelita acogió con entusiasmo las tres temporadas que llegó a durar Daredevil antes de ser cancelada. La calidad de la serie que nos presentaba a Charlie Cox como Matt Murdock impulsó un crossover como The Defenders, y años después de su término se sigan oyendo voces clamando por un regreso. Desde 2018, así las cosas, nunca han faltado los rumores de un regreso de Daredevil: rumores que han adquirido una virulencia extra con la cercanía de Spider-Man: No Way Home.

¿Por qué? Por los insistentes rumores de que Cox volverá a interpretar al superhéroe ciego en la esperada película de Jon Watts. Preguntado sobre ello, el actor prefiere ser cauto: “Mi respuesta es ‘sin comentarios’. No sé qué va a pasar, realmente no lo sé. Además, si existiera la posibilidad de que eso sucediera, no quiero decir algo que ponga en peligro esas posibilidades”. Ahora, sin embargo, una supuesta filtración sacude las redes, y apunta a que Marvel Studios se encuentra preparando un nuevo proyecto de Daredevil. Lo recoge el usuario RPK_NEWS1, especializado en noticias superheroicas, aunque en la imagen del contrato que adjunta no se distinga si esta Daredevil será una película o una serie. Tampoco si aparece Cox, pero a estas alturas podemos darlo por sentado.

U know what. Fuck it pic.twitter.com/DAt5ri9rRJ — RPK (@RPK_NEWS1) November 14, 2021

No es tan descabellado darle pábulo a esta información, ya que surge en una tesitura más o menos lógica. En cuestión de horas llegará el esperado segundo tráiler de No Way Home, y este viene rodeado por rumores que apuntan a la aparición de Cox, posiblemente en compañía de otra de las múltiples incorporaciones que se han asociado a la película (de los villanos de las películas de Sam Raimi y Marc Webb a los trepamuros en sí, interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield). Si Matt Murdock aparece efectivamente en él, podría suscribir una futura estrategia de Marvel para darle una nueva oportunidad a un personaje que difícilmente tendrá mejor encarnación que Cox.

De confirmarse que tenemos nueva serie de Daredevil, esta se sumaría a un catálogo de Disney+ muy atiborrado. En lo que queda de año solo tenemos por delante Ojo de Halcón (en conjunto a la susodicha No Way Home, prevista para el 17 de diciembre), pero tal y como se desveló durante el Disney+ Day a partir de 2022 llegará una nueva tanda de proyectos. Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Armor Wars, Echo, una nueva temporada de ¿Qué pasaría si…? Por supuesto que hay lugar para Daredevil en sus filas.

