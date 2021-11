De la segunda temporada de ‘¿Qué pasaría si…? a ‘X-Men’: Marvel confirma un puñado de nuevas series para Disney+

2021 comenzó con la expansión oficial del Universo de Marvel a las series, tejiendo una continuidad que a partir de ahora alternaría Disney+ con las salas de cine. Este año hemos tenido Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, ¿Qué pasaría si…? y pronto, este 24 de noviembre, tendremos Ojo de Halcón, y era razonable suponer que entrando en la recta final del año la Casa del Ratón quisiera ofrecer un vistazo de sus planes para un futuro próximo, más allá de lo que suceda en el cine. El Disney+ Day, celebrando los dos años de existencia de la plataforma de streaming, ha sido la jornada adecuada para ello, con la compañía lanzando múltiples anuncios y confirmando algunos de los que ya habíamos tenido noticia en meses previos.

La mayor parte de estos títulos no tiene fecha de estreno, pero para tranquilizar al fan más sediento Disney+ ha tomado la decisión de incorporar a su catálogo un tráiler que, con el nombre de Especial Disney+Day de Marvel Studios, presenta las primeras imágenes de algunas de las series mencionadas. Más allá de eso, pues un poco lo esperable: una avalancha de logos en conjunto al veloz aprovechamiento de IPs que han funcionado bien de forma reciente, como pudiera ser ¿Qué pasaría si…?. La serie animada de Marvel ha confirmado una segunda temporada en fechas por especificar, e incluso se ha anunciado un spin-off que responde al título de Marvel Zombies. Este es su logo.

Marvel Zombies sirve para designar a los seguidores más apasionados de Marvel, pero también es el título de un arco de los cómics que desarrollaron Robert Kirkman (sí, el de The Walking Dead) y Sean Phillips en los 2000. La historia se ambientaba en un presente alternativo donde buena parte de los héroes y villanos se habían convertido en muertos vivientes, y fue la gran inspiración de uno de los episodios más celebrados de ¿Qué pasaría si…? Esta nueva serie animada parte, sin duda, de lo visto en aquel episodio y atestigua un interés del MCU por impulsar su división animada que se percibe en otros proyectos.

X-MEN '97

Es el caso de la primera gran sorpresa del Disney+ Day en lo referente a Marvel: una serie animada que recogerá el testigo de X-Men, serie producida por Saban Entertainment en 1992. Dicha serie concluyó en 1997 tras 5 temporadas, y puede que de ahí venga el número de X-Men ‘97, queriendo ejercer de continuación directa y haciendo como que la anterior secuela (X-Men Evolution, muy mal recibida por el fandom) nunca ocurrió. En cualquier caso no se sabe mucho más de este proyecto, que llegaría próximamente a Disney+, y que pasa por ser el primer intento oficial de la Casa del Ratón para incorporar a los mutantes a su universo, algo que tiene posibilidad de hacer desde la compra de Fox.

SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR

Siguiendo con la animación, nos topamos con otro título inesperado. La idea es que Freshman Year rinda un homenaje directo a las viñetas que vieron nacer al trepamuros, y hay quien especula con que la serie se ambientará en la continuidad del MCU (acaso narrando cómo el Peter Parker de Tom Holland perdió a su tío Ben), o que aprovechando el lío multivérsico que implantará Spider-Man: No Way Home haya más versiones del superhéroe con las que jugar. Sin embargo, por ahora solo está confirmado el nombre de su guionista, Jeff Trammel, y no se sabe si Holland intervendrá para poner voz al personaje.

I AM GROOT

La última de las series animadas es un spin-off de Guardianes de la Galaxia protagonizado por el guardián más adorable: el Flora Colossus que solo sabe comunicarse diciendo ‘yo soy Groot’. Este título fue confirmado hace tiempo y Disney+ no ha dado más novedades destacadas (su fecha sigue siendo ‘próximamente’), pero hay que señalar que desde que se anunció ha ido tomando forma el especial navideño de Guardianes de la Galaxia a cargo de James Gunn (siendo más relevante para el canon marvelita de lo que parece), del mismo modo que lo ha hecho su Volumen 3. La tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, que ha fichado a Will Poulter como Adam Warlock, se estrena el 5 de mayo de 2023. No sabemos si I am Groot llegará antes o después.

MS. MARVEL

Es la serie más próxima en el calendario de Marvel para 2021, pues como supimos hace poco Disney+ había fijado su estreno a verano del año que viene. Iman Vellami encarna a su protagonista, Kamala Kahn, una adolescente que obtiene poderes y de pronto tiene la oportunidad de ayudar a sus ídolos en combate, con unas dudas que reflejan las imágenes que ya se pueden ver en el vídeo de Disney+. Ms. Marvel precederá The Marvels, dirigida por Nia DaCosta y programada para el 17 de febrero de 2023, donde Vellami alternará con la Carol Danvers que encarna Brie Larson y la Monica Rambeau de Teyonah Parris.

MOON KNIGHT

En Moon Knight Oscar Isaac interpreta a Marc Spector, un antiguo marine y exagente de la CIA que sufre un trastorno de personalidad múltiple, y que una vez es sometido al influjo de un dios egipcio se convierte en uno de los personajes más inquietantes de Marvel. Es algo que se aprecia en varios fragmentos del vídeo Especial Disney+Day, donde aparece un Isaac recuperando la conciencia rodeado de cadáveres. La serie del Caballero Luna ha fichado a Ethan Hawke como villano y cuenta con Mohamed Diab y la dupla creativa Justin Benson/Aaron Morhead entre sus directores, cimentando una ficción de seis episodios que coquetearía con el terror. De momento no tiene fecha de estreno.

SHE-HULK

De la serie de Hulka (como la conocemos en España) se ha dejado caer que tendrá más en común con un drama judicial que un film superheroico al uso, debido a la profesión de la protagonista. Jessica Walters, interpretada por Tatiana Maslany, es una abogada cuya vida cambia al recibir una transfusión sanguínea de su primo. Resulta que este primo es Bruce Banner, y a causa de ello Walters hereda parcialmente sus poderes, aunque logre conservar la conciencia como giganta esmeralda. She-Hulk también cuenta en su reparto como Jameela Jamil como villana, y ya ha mostrado imágenes donde Maslany aparece verde y en compañía de su primo en la ficción, interpretado por Mark Ruffalo.

ECHO

Esto no nos lo esperábamos. Marvel ha anunciado de la nada una nueva serie, Echo, que sin embargo podemos vincular fácilmente a la inminente Ojo de Halcón. Y es que la serie introducirá el personaje de Maya Lopez (cuyos alias son tanto Ronin como el susodicho Echo), interpretado para la pantalla por la debutante Alaqua Cox. Lopez fue creada en 1999 por David Mack y Joe Quesada y ha estado muy vinculada a las historietas de Daredevil, siendo Kingpin su mentor y teniendo como poder la capacidad de copiar los movimientos de sus enemigos, estilo el Taskmaster que vimos hace poco en Viuda Negra. Ah, y el personaje es sordo, en lo que podría ser una respuesta al gran recibimiento de Makkari (Lauren Ridloff) en Eternals.

AGATHA: HOUSE OF HARKNESS

Hace ya varias semanas supimos que Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn en Bruja Escarlata y Visión, iba a contar con serie propia. Los motivos iban desde el magnetismo del personaje hasta el entusiasmo desatado en redes sociales, donde la canción que la identificaba como la gran villana de la historia (Agatha All Along) se viralizó rápidamente. Ahora sabemos que el spin-off de Bruja Escarlata y Visión se titula Agatha: House of Harkness, y poco más salvo la certeza de que Hahn volverá a ponerse en la piel de esta malvada bruja. Ni idea, por supuesto, de si será una precuela o una secuela.

SECRET INVASION

Reparando ya en la series previamente confirmadas, hay que detenerse en Secret Wars por su presencia en el vídeo de Disney+, donde vemos a un Samuel L. Jackson algo machacado. Esta próxima serie narra la invasión a nuestro planeta por parte de los Skrull que conocimos en el cine dentro de Capitana Marvel (aunque no sería raro que hubiera algún giro en la historia teniendo en cuenta como esta terminaba), y junto al Nick Fury de Jackson estarán Ben Mendelsohn como Talos (también visto en Capitana Marvel), Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir. Los directores contratados son Ali Selim y Thomas Bezucha, que este mismo año estrenó el éxito indie Uno de nosotros.

Por último, el Disney+ Day nos ha recordado la existencia de Ironheart, donde conoceremos a la heredera de la armadura de Tony Stark. Esto es, Riri Williams, que interpretada por Dominique Thorne debutará en Black Panther: Wakanda Forever (fijada para noviembre de 2022) y a continuación protagonizará una serie propia. Teniendo en cuenta que en los cómics de Brian Michael Bendis y Mike Deodato su maestro es Stark (y que en el MCU Tony está muerto) es posible que Sam ‘Rhodey’ Rhodes (Don Cheadle) pase a ser su mentor.

Precisamente Cheadle también va a protagonizar su propia serie, Armor Wars, que cierra la lista de novedades junto a la segunda temporada de Loki.

