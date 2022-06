¿Por qué Yoda no ha aparecido en 'Obi-Wan Kenobi'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL ÚLTIMO EPISODIO DE OBI-WAN KENOBI]

Este miércoles llegó a su fin Obi-Wan Kenobi con un último episodio encargado, básicamente, de incluir todo aquello que los fans esperaban de una serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor. De modo que asistimos a un nuevo duelo a sable láser entre el protagonista y su antiguo padawan convertido en Darth Vader (con Hayden Christensen bajo el casco), y a los cameos de Ian McDiarmid y Liam Neeson. Este último ha sido especialmente aplaudido por suponer la reaparición de un personaje tan querido como Qui-Gon Jinn, pero que al final se reuniera con Obi-Wan suscitaba nuevas preguntas.

Y es que, si el equipo de Deborah Chow convino en esta reunión mentor-aprendiz, ¿por qué no incluyó también la vuelta de Yoda? El venerable Jedi tiene una estrecha relación con el personaje de McGregor, tanto en la trilogía original como en las precuelas, y no había ningún impedimento para volver a verse las caras en Obi-Wan Kenobi (esto es, antes de fundirse con la Fuerza y pasar la eternidad como sabios espectros). El mismo McGregor, en The Jess Cagle Show, se ha encargado de responder esta duda: todo es tan sencillo como que sería peligroso para Kenobi confraternizar con otros Jedi en el punto donde se ambienta la serie.

“Lo único que tiene que hacer es cuidar de Luke Skywalker. Es todo lo que le queda, en realidad, además de tratar de comunicarse con su antiguo maestro Qui-Gon en su versión espiritual”, afirma McGregor. “Pero no puede ir con ninguno de sus antiguos mentores. No puede acercarse a Yoda, no puede acercarse a ninguno de los Jedi supervivientes por miedo a delatarse. Si un Jedi usa la Fuerza en este periodo de tiempo, los Inquisidores serían capaces de sentirlo, sabrían dónde está. Es como usar un teléfono o algo así, supongo. Si usas la Fuerza, alguien se enterará en algún lugar”.

Esto no implica, claro, que las circunstancias no puedan forzar este reencuentro como ya forzaron que Kenobi y Bail Organa (Jimmy Smits) se encontraran un par de veces en la serie. ¿Quizá en una segunda temporada? “Realmente espero que hagamos otra. Estaría encantado si pudiera hacer una de estas de vez en cuando”, asegura McGregor, dejando la puerta abierta a la continuidad de Obi-Wan Kenobi de modo similar a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm. “Nos propusimos que fuera una serie limitada. Pero creo que si hay un gran compromiso y la gente quiere más Obi-Wan, lo consideraremos”, dijo.

