Liam Neeson se pronuncia sobre ESE cameo de 'Obi-Wan Kenobi'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL ÚLTIMO EPISODIO DE OBI-WAN KENOBI]

El desarrollo de Obi-Wan Kenobi ha sido muy cuestionado, pero al menos Deborah Chow y su equipo concibieron el último episodio como un fin de fiesta. De ahí que el sexto capítulo, estrenado este miércoles en Disney+, haya estado lleno de acción al tiempo que saciaba las expectativas de los fans en tanto a melodías clásicas que reaparecían, giros que se esperaban… y un cameo sorpresa que ha acaparado las miradas. Hacia el final de La venganza de los Sith veíamos cómo Obi-Wan (Ewan McGregor) se proponía aprovechar su exilio en Tatooine para contactar con un viejo amigo vía la Fuerza, así que había una escena muy esperada.

Esto es: la reunión del Jedi con su antiguo maestro. Qui-Gon Jinn, asesinado por Darth Maul en La amenaza fantasma e interpretado por Liam Neeson. Neeson había vuelto a ponerle voz en algunos episodios de The Clone Wars, pero por lo general no parecía tener interés en volver a actuar como tal para la franquicia, y de ahí que su reaparición en la última escena de Obi-Wan Kenobi haya sido tan aplaudida. Una vez ha derrotado a Darth Vader y puesto a salvo tanto a Leia como a Luke, Ben Kenobi se dispone a volver a su escondite, cuando se topa frente a frente con el espíritu de su antiguo maestro. Liam Neeson, así, ha vuelto a ser Qui-Gon Jinn 23 años después de La amenaza fantasma.

Es un momento muy especial. Y, como tal, Neeson ha accedido a hablar de ello para The Hollywood Reporter, explicando qué fue lo que le convenció de regresar. “Desde luego no quería que nadie más interpretara a Qui-Gon Jinn; además quería mostrar mi respeto por George Lucas y ese mundo mítico que creó”, declara el protagonista de Venganza. Hay otro motivo: “Además Ewan es un amigo, y me encantó trabajar con él en La amenaza fantasma hace 25 años”. Una vez Qui-Gon ha reaparecido, es bonito imaginar que Obi-Wan contará con compañía hasta que lleguen los eventos de Una nueva esperanza, a la vez que es inevitable preguntarse si Neeson reaparecerá pronto como el personaje.

Pero ya conocemos la respuesta. En la pasada Star Wars Celebration se anunció una nueva serie de animación, titulada Tales of the Jedi y suponiendo una antología de historias autoconclusivas centradas en la Orden. Una de ellas está dedicada a Qui-Gon, así que Neeson confirmó que se encargaría de ponerle voz de nuevo. También se dejó caer que su hijo, Michéal Richardson, interpretaría una versión juvenil del Caballero Jedi. Tales of the Jedi llegará a Disney+ el próximo otoño.

