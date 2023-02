¿Por qué asesinos en serie como Jeffrey Dahmer atraen al público? Penn Badgley echa la culpa a Netflix

En los últimos meses, el debate sobre la romantización de la figura de los asesinos en serie se ha intensificado con la popularización de ficciones como Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, protagonizada por Evan Peters, y películas como Extremadamente cruel, malvado y perverso, con Zac Efron como Ted Bundy. Una discusión a la que ahora se ha sumado Penn Badgley, después de que su papel como homicida en la serie You haya enamorado y horrorizado al público a partes iguales.

"¿Qué mensaje tienes para la gente que se siente atraída por los asesinos en series?", preguntaba al actor Entertainment Tonight en un clip de TikTok. "Necesitas mirar en tu interior. Ahora, para ser justos con nuestra serie, estás destinado a enamorarte de él. Eso depende de nosotros", comenzaba Badgley, quien trabaja actualmente con Netflix.

Sin embargo, su colaboración con la plataforma no ha impedido que añadiera también un recadito a la misma. "¿Ted Bundy? Eso depende de ti. ¿Jeffrey Dahmer? Eso es culpa de... Netflix. Directamente sobre los hombros de Netflix. No tengo respuestas cortas en este punto. Es extraño", añadía entre risas el estadounidense.

Las críticas contra las series de esta índole incrementaban después de las denuncias de algunos de los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer, que no impedían que la serie de Netflix alcanzara reconocimientos en la temporada de premios. Un hecho que explica que el vídeo de Badgley haya recibido más de un millón de reproducciones, así como los numerosos comentarios que señalan que el actor no tiene miedo a señalar directamente a la compañía.

Por su parte, Badgley continúa haciendo de las suyas en TikTok, donde se ha convertido en una figura hilarante e indispensable para los internautas. Allí, el norteamericano confrontaba recientemente a su personaje como Joe Goldberg, en un montaje con un plano partido. "Ok, este debería ser un tema bastante simple. Así que repite conmigo: no mataré a gente". Una conversación que no le resulta tan fácil con un Joe desatado, que en esta cuarta temporada continúa provocándonos escalofríos.

