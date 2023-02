'You', temporada 4, parte 1: final explicado y cabos sueltos

En 2018, You fue un estreno más en la siempre apretada agenda de Netflix, un thriller psicológico nacido de la novela de Caroline Kepnes cuyo mayor aval era su creador, Greg Berlant, artífice del Arrowverse. Para los fans de Gossip Girl también contaba con el atractivo de recuperar a Penn Badgley, aquel Dan Humphrey solitario que había resultado ser la Reina Cotilla del Upper East Side.

Cinco años y tres temporadas después, Joe Goldberg no necesita presentación. El acosador que nos mostró los riesgos de enseñar nuestra casa en Instagram ha regresado con la primera parte de su cuarta temporada, ya disponible en la plataforma, con un reto mayúsculo: el de igualar la tensión de la tercera entrega sin la espeluznante y magnética Love (Victoria Pedretti).

Ambos intentaron jugar a la familia feliz en Madre Linda, pero todo desembocó en un sanguinario festín entre acónito y píldoras de adrenalina que terminó con Love calcinada y el protagonista fingiendo su muerte para huir a París en busca de Marianne (Tati Gabrielle), su última obsesión.

La cuarta temporada de You nos trae a un Joe barbudo por las calles de Londres y ahora responde al nombre de profesor Jonathan Moore. Tratando de reprimir sus instintos, está inmerso en la vida académica (imparte clases de Literatura en la universidad) y se ha rodeado de la élite más superficial, despilfarradora, detestable y mezquina de la capital británica. Para colmo, alguien lo atosiga por el móvil, un acosador virtual y asesino de ricachones que ha convertido al cazador en presa.

En un principio, este criminal trata de incriminar al protagonista de la muerte Malcolm (Stephen Hagan), compañero de universidad de Jonathan, pero pronto descubre su verdadera identidad e intenta aliarse con él. Mientras, este se va acercando muy a su pesar a Kate (Charlotte Ritchie), directora de una galería de arte y novia de Malcolm. Al principio parecen no soportarse el uno al otro, pero pronto empieza a surgir la atracción entre ellos (y, por una vez, Joe, en lugar de acosar, trata de evitar cualquier intimidad).

Así, la ficción nos ha adentrado en los cinco episodios que componen la primera parte (la segunda llegará el 9 de marzo) en el misterio criminal, contagiándose del género ‘whodunit’. ¿Y cómo ha acabado la cosa? Con algunas bajas y muchos cabos sueltos. Analizamos el último episodio.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Ben Wiggins es Roald en 'You' Cinemanía

El quinto episodio de la cuarta temporada, llamado El zorro y el sabueso, nos traslada a la mansión Hampsbridge, propiedad de la familia de Lady Phoebe (Tilly Keeper).

Allí nos reencontramos con Joe/Jonathan y los mejores e insufribles amigos de la anfitriona: la ya mencionada Kate; Adam (Lukas Gage), el novio de Phoebe; Roald (Ben Wiggins), pretendiente celoso de Kate; Sophie (Niccy Lin), influencer; la elitista y mezquina Gemma (Eve Austin); Blessing (Ozioma Whenu), princesa nigeriana; y Connie (Dario Coates), otro ex-estudiante de Oxford con problemas de adicción.

El protagonista se dispone a ayudar a Kate después de haberla descubierto en su cuarto con el cuerpo ensangrentado de Gemma. Pese a que él sospecha inicialmente de la galerista, la ayuda a deshacerse del cuerpo en la despensa de caza del palacio. Sin embargo, Kate pierde su pulsera y, cuando Joe/Jonathan regresa a la despensa a por ella, Roald lo atrapa.

Acto seguido, lo lleva con el resto del grupo y lo acusa, escopeta en mano, de ser el asesino come-ricos que ha estado matando a los de su clase social. Acto seguido, decide darle caza en el bosque que rodea la mansión. Sin embargo, Joe consigue ocultarse detrás de un árbol y sorprender a Roald lanzándose sobre él. Tras forcejear brevemente, Joe golpea a su adversario contra el suelo y este pierde la conciencia.

¿Quién es el asesino come-ricos?

Ed Speleers como Rhys Montrose en 'You' Cinemanía

Tras haber dejado a Roald tendido en el suelo, Joe se tira a su lado visiblemente casado. Desde su perspectiva, la cámara nos enseña unos zapatos que se acercan para agarrar la escopeta de Roald. Cuando el objetivo sube hacia su nuca y este se da la vuelta, vemos que se trata de Rhys Montrose (Ed Speleers), el escritor aspirante a político de origen humilde que conoció al resto del grupo en Oxford.

"Hola, Joe", lo saluda, descubriéndose como el acosador y asesino al que el protagonista ha estado intentando descubrir. Segundos después, golpea al protagonista con la culata de la escopeta. En la siguiente escena, Joe/Jonathan abre los ojos y se da cuenta de que está en un espacio cerrado, un bajo insonorizado de la mansión que solo cuenta con una pequeña escotilla que da al exterior. Él esta maniatado y Roald descansa a su lado, aún inconsciente.

Rhys, que se encuentra frente a al personaje de Badgley, le dice que quiere realizar su plan junto a él: pretende cargarle todos los asesinatos a Roald. En principio iba a incriminar a Jonathan, pero cuando descubrió que era Joe y todo lo que había conseguido hacer, quiso colaborar con él. "Me has inspirado muchísimo durante todo mi proyecto", le explica. Por ello, su plan es culpar de lo ocurrido a un muerto que no pueda rebatir su inocencia, pero Joe tiene que acabar con Roald primero.

El protagonista decide hacerle creer a Rhys que se suma a su estrategia, aunque el escritor no trata en descubrir que está siendo engañado. "Si eres astuto y logras salvarte, te veré en Londres y repasaremos todo", le dice a Joe antes de prender fuego a la estancia. Cuando todo empieza a arder, Roald despierta. Joe consigue salvarse golpeando con fuerza las esposas y, tras un segundo de duda, ayuda a liberarse al otro hombre.

Justo en ese momento, aparece Kate, que los estaba buscando, y abre la escotilla para ayudarlos a escapar. Desde fuera, observan cómo el palacio es engullido por las llamas. Phoebe y el resto de invitados ya han abandonado el edificio.

Final y cabos sueltos

Ed Speleers como Rhys Montrose en 'You' Cinemanía

De regreso en Londres, Joe/Jonathan ve las noticias en las que informan sobre el incendio en la mansión Hampsbridge. Cuentan que ya se conoce la identidad de la última víctima del asesino come-ricos: Gemma Apollonia Graham-Greene. Los pensamientos del protagonista desvelan que, tras lo ocurrido, el grupo ya sabe que él no es el culpable y que el cuerpo de Gemma ardió con el resto de historias turbias vividas en el palacio aquellos días. Tampoco ha sabido nada de Rhys.

En ese momento, recibe la visita de Kate, que quiere invitarlo a una pinta. Sin embargo, dada la situación con Rhys, Joe rechaza la oferta y esta abandona su casa ofuscada. En ese momento, la televisión muestra imágenes de Rhys, que anuncia su candidatura a la alcaldía de Londres. El protagonista asegura en los últimos segundos que debe pararle los pies antes de que siga asesinando y lo arrastre con él. "Voy a por ti", se despide Joe.

Netflix estrenará la parte 2 de la cuarta temporada de You el 9 de marzo y será entonces cuando asistamos a la 'revancha' de Joe. Los cinco episodios que concluirán la temporada 4 girarán aparentemente en torno a Rhys tratando de hacerse con el poder en Londres mientras Joe trata de pararle los pies evitando que este no desvele todo lo que sabe de él. Algo nos dice que el protagonista volverá a sus andadas obsesivas, volviendo You al thriller psicológico y dejando el género del Murder Mystery a un lado.

Por otro lado, el protagonista tendrá que lidiar con sus sentimientos por Kate y seguir soportando al grupo de Phoebe. Entre ellos, la historia que los creadores seguirán explorando inevitablemente es la relación entre Phoebe y Adam. Pese a que en los últimos episodios los hemos visto alejarse debido a los gustos de él, los despedíamos juntos, diciéndose lo mucho que se querían.

Nosotros, desde Cinemanía, esperamos que la alumna más astuta y aficionada al 'whodunit' de Joe, Nadia (Amy-Leigh Hickman), gane protagonismo, aunque solo sea para aliviar la mezquindad de los insoportables ricos londinenses.

