Peter Jackson se negó a que Disney eliminara las palabrotas de ‘The Beatles: Get Back’

Al inicio de cada una de las tres entregas de The Beatles: Get Back aparece un mensaje alertando de la “temática adulta, personas fumando y lenguaje malsonante” que aparecerán en ellas. Teniendo en cuenta que estamos en Disney+, lugar consagrado al disfrute familiar (y no en Star, adonde van los contenidos de la Casa del Ratón lejos de esta directriz) no resulta sorprendente, pero al parecer el plan inicial de la compañía era que ni siquiera tuvieran que recurrir a dichos rótulos. El extenso documental que ha desarrollado Peter Jackson (de unos 468 minutos en total) recorre los ensayos y sesiones de grabación que condujeron al lanzamiento de Let it Be y supusieron los últimos días de la mítica banda británica antes de su traumática ruptura.

El documento, un festival para mitómanos, describe el día a día de los músicos, sin que estos se preocupen de que una cámara les grabe (la de Michael Lindsay-Hogg). Eso implica que Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison hablan sin tapujos y fuman como carreteros, algo que incomodó a Disney e impulsó una tentativa por editar este comportamiento. Jackson, según ha contado para NME, se negó en redondo. “Paul me dijo ‘es una representación muy acertada de cómo éramos entonces’. Ringo me dijo ‘es veraz’ La veracidad es importante para ellos, porque no quieren un blanqueamiento, no quieren un lavado de cara”, explica el director de El señor de los anillos.

Get Back ha salido adelante con el total apoyo de los dos Beatles que quedan vivos (Starr y McCartney) y de Olivia Harrison, viuda de George. La negativa de Jackson a censurar el material fue compartida por estos. “Disney quería eliminar el lenguaje malsonante y Ringo, Paul y Olivia dijeron ‘así es como hablábamos, así es como nos expresábamos. Y así es como queremos que nos vea el mundo’”. De ahí que la Casa del Ratón tuviera que transigir y limitarse a esos rótulos que aparecen al inicio de cada parte, y que anticipan un metraje bendecido por los implicados hasta extremos inesperados. El propio Jackson lo contaba en la entrevista, sorprendido por el feedback tan positivo que recibió.

“Cuando pudieron verlo terminado, esperaba algunas notas. Lo normal habría sido que alguien dijera ‘oh, ese trozo en el que digo eso… ¿podrías cortarlo?’ o ‘¿podrías cortar esa conversación?’. Pero no recibí ni una sola anotación, ni una petición para hacer nada”. Nadie le pidió que cambiara nada. “Uno de ellos dijo que verlo había sido una de las experiencias más estresantes de toda su vida, ‘pero no voy a hacer ninguna anotación’”. Ya que ni Disney ni los Beatles quisieron cambiar nada, ahí tenemos Get Back tal y como Jackson quiso: una monumental serie de casi ocho horas en la que puedes sumergirte ya mismo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.