Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney +, Amazon Prime Video y Filmin

The Beatles Get Back, en Disney+

Cuando Let it Be se estrenó los fans de los Beatles, bombardeados por las noticias de la separación de la banda, proyectaron el mal rollo entre Paul, John, George y Ringo en la película de Michael Lindsay-Hogg. O al menos, así lo ve Peter Jackson, que en The Beatles Get Back ha intentado hacer un recuento de estos ensayos más ajustado a la realidad. Empezando por las horas de metraje, siete horas divididas en tres capítulos, de las 60 que Lindsay-Hogg grabó para Let it Be.

Más allá del ingente esfuerzo de concisión –entendemos por qué solo el director de El señor de los anillos se aventuraría en una gesta de estas proporciones–, a Jackson le honra la decisión de intentar contar qué pasó con la banda en aquel momento limitándose a las imágenes de archivo, sin entrevistas ni reinterpretaciones cincuenta años después. De esta manera, deja en manos del espectador la capacidad para formarse una u otra opinión sobre los miembros del grupo y lo que pasó aquellos días en los que ya se intuían los primeros indicios de una separación.

¿Cuál es mi opinión? Paul McCartney es el líder indiscutible de la banda, a pesar de ciertos brotes tiránicos que consiguen sacar de quicio al yogui George Harrison y al hippie John Lennon, pero ni con esas (ni con esos chalecos) te cae mal. Lennon se revela como un fumeta sin ganas de problemas, siempre dispuesto a hacer un chiste, hasta en la circunstancia más tensa; George aparece siempre enfurruñado, tal vez con razón porque Paul y John no se tomaban en serio sus canciones; Ringo, quién sabe en qué está pensando, y Yoko Ono es el quinto Beatle.

Pero la serie documental, más que intentar encontrar al culpable de la separación, lo que propone es un viaje en el tiempo, uno súper disfrutable que te permite estar lo más cerca de la banda que nunca estarás. Y resulta entrañable ver a McCartney imitando a Elvis, a Linda como fotofija, la visita de Peter Sellers, al grupo tocando el tema principal de El tercer hombre...y, por supuesto, sus temazos propios. Es una pena que el acabado no acompañe con un diseño gráfico (tipografías, infografías) nada estiloso comparado con el material en bruto, con esas texturas de la película en 16 mm en la que se filmaron los ensayos.

El thriller más tierno

Good Time, en Netflix

Good Time Netflix

La primera secuencia de Good Time revela que estamos ante un thriller muy especial y ante unos directores ultra talentosos. En ella, Benny Safdie, uno de los directores y a quien veremos como actor en la nueva película de Paul Thomas Anderson, interpreta a un chico con discapacidad. La secuencia de Good Time dobla nuestras expectativas cuando ese chico es arrastrado por su hermano a atracar un banco y acaba en la cárcel.

Los hermanos Safdie se convirtieron en la sensación cinéfila de 2019 con Diamantes en bruto, la culminación de una carrera en el indie con películas como Daddy Longlegs o Heaven Knows What, películas en las que los hermanos hacían hasta el catering. De hecho, en Good Time, Benny Safdie no solo interpreta a Nick Nicklas sino que trabaja como sonidista y montador.

Robert Pattinson interpreta al otro hermano, buscando desesperadamente una manera de sacar a Nick de la cárcel en la noche neoyorquina. Una noche con apariciones inesperadas como la de Jennifer Jason Leigh, la vibrante música de Daniel Lopatin y ese don de los Safdie para contar historias y escribir personajes entre la ternura y el desquiciamiento.

¡Feliz Acción de gracias!

Hannah y sus hermanas, en Filmin

Hannah y sus hermanas Filmin

Cualquier razón es buena para colar una película de Woody Allen en estas recomendaciones. En esta ocasión, aprovecho la festividad del pavo para reivindicar una de las mejores películas del neoyorquino. Dirigida en 1986, y dentro de la colección de filmes que hizo junto a Mia Farrow, Hannah y sus hermanas transcurre durante tres cenas de Acción de Gracias.

Michael Caine, el álter ego más taciturno de Woody Allen, está profundamente enamorado de su cuñada (Barbara Hershey), emparejada con un iracundo Max von Sydow. Mia Farrow interpreta a su mujer y Dianne Wiest, a la tercera hija de Maureen O'Sullivan, madre en la vida real de Farrow. Falta el propio Woody Allen, un productor televisivo que lleva la tendencia hipocondriaca del cineasta a nuevas cotas. Un polvorín.

Hannah y sus hermanas puede que sea el mejor retrato de un conjunto de personajes en el cine de Woody Allen: las actrices que tienen un negocio de casting, Caine corriendo por Nueva York al son de I’ve Heard That Song Before persiguiendo a su cuñada, Allen mortificado con la posibilidad de un tumor… Maravillosa.

25 años del resurgir de Isabel Coixet

Cosas que nunca te dije, en Amazon Prime Video

Cosas que nunca te dije Amazon Prime Video

Donn enseña a una pareja de profesoras de matemáticas una casa. Las señoras no dejan de discutir mientras él se las imagina bailando en el porche. Ann se está despintando las uñas cuando recibe una llamada de su novio diciendo que la ha dejado de querer. Se bebe el quitaesmaltes de un trago.

Así son los personajes principales de Cosas que nunca te dije, segunda película de Isabel Coixet siete años después de dirigir su ópera prima Demasiado viejo para morir joven. En ellas vemos ya algunas de las señas de identidad de la cineasta, que escribió el guion en inglés y lo rodó en Oregón, EE UU, con actores estadounidenses y presupuesto de indie. ¡Ojo a Leslie Mann con ese corte de pelo a lo Jean Seberg!

Lavanderías como lugar de penitencia para los románticos, graves rupturas amorosas, chistes sobre helados con nombres pretenciosos, cintas que contienen confesiones, cierta poética y amores desacompasados conforman estas primeras muestras del universo de Isabel Coixet, más cercano a Jarmusch que al cine español de la época, que culminaría unos años después con Mi vida sin mí.

