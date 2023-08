Todo lo que sabemos sobre ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’, la serie más esperada de Disney+

En 2010, la franquicia literaria Percy Jackson, escrita por Rick Riordan, saltó a la gran pantalla en Percy Jackson y el guardián del rayo. Logan Lerman era el encargado de interpretar al protagonista, mientras el cineasta Chris Columbus (Harry Potter y la piedra filosofal) se sentaba en la silla del director. Un filme que, pese a las malas críticas, arrastró a un enorme fandom y logró estrenar en 2013 Percy Jackson y el mar de los monstruos.

La secuela finiquitaba las adaptaciones de Riordan en la gran pantalla, hasta que en 2022 nos enterábamos de que Disney+ decidía rescatar las aventuras del semidiós, interpretado en esta ocasión por Walker Scobell (El proyecto Adam). Así, la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo estrenaba estos días un nuevo adelanto.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'- Sinopsis

"El semidiós Percy Jackson lidera una misión a través de Estados Unidos para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo", recoge la sinopsis oficial de Disney+. Una historia en la que Rick Rordan (quien confesaba odiar las películas) ha estado implicado como guionista, después de que en el pasado apostaran erróneamente por otros profesionales del sector en esta misma labor.

En este nuevo young adult, Percy Jackson, el semidiós de 12 años que adquiere poderes sobrenaturales paralelamente a que Zeus le acuse de haber robado su rayo, estará acompañado de sus fieles escuderos, sus grandes amigos Grover y Annabeth, quienes tendrán que ayudar a este a evitar el desastre.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'- Tráiler

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'- Reparto

Walker Scobell, conocido por sus anteriores trabajos en El proyecto Adam y El Cuartel Secreto, se sitúa como el joven protagonista de esta historia. Y lo hace acompañado de un casting de jóvenes promesas como Aryan Simhadri (Doce en casa), en el papel de Grover Underwood, y Leah Jeffries (La bestia), en el de Annabeth Chase.

Estos intérpretes también estarán muy bien acompañados de otros nombres de la industria hollywoodiense como el recientemente fallecido Lance Reddick (John Wick), en el papel de Zeus; Lin-Manuel Miranda (Hamilton), como Hermes; Jessica Parker Kennedy (The Flash), como Medusa; Toby Stephens (Muere otro día), como Poseidón; y Adam Copeland (Vikingos), como Ares, entre muchos otros.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'- Fecha de estreno en Disney+

La plataforma de la Casa del Ratón Mickey Mouse anunciaba que finalmente la serie llegará el 20 de diciembre de 2023, contando con ocho episodios dirigidos por cineastas de la talla de James Bobin (Alicia a través del espejo), Anders Engström (See) y Jet Wilkinson (The Old Man).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.