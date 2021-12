“Pasad página”: Peter Dinklage sobre los fans que odiaron el final de ‘Juego de tronos’

En fin, Juego de tronos. La polémica temporada final no ha afeado su consagración como gran fenómeno seriéfilo, acuñando una gran base de fans que ha arrojado a HBO a un ambicioso plan de expansión. Tras la cancelación de la precuela que protagonizaría Naomi Watts, la cadena dio luz verde a La Casa del Dragón, que en 2022 ejercerá de vanguardia para un caudal interminable de spin-offs, entre series de animación y adiciones al ingente lore de la serie. Pero más allá de este caótico futuro, los últimos capítulos de la serie madre siguen dando que hablar, y el último en pronunciarse sobre su colérica recepción ha sido Peter Dinklage.

Quien interpretara al personaje favorito de todos, Tyrion Lannister, no ha tenido problemas en seguir triunfando tras la adaptación de Canción de hielo y fuego, y de hecho este año ha suscitado elogios por Cyrano, nuevo trabajo de Joe Wright que ha sido nominado al Globo de Oro. En el marco de la promoción de este film (que llegaría a España el próximo verano), Dinklage ha concedido una larga entrevista al New York Times donde, claro, no se limita a hablar de este nuevo abordaje a la vida del poeta francés, popularizada por Edmond Rostand. Ha habido rato para comentar el final de Juego de tronos, y la reacción de los fans.

Dinklage atribuye el enfado a algo muy sencillo: “el público quería que la gente blanca guapa cabalgase hacia la puesta del sol. Por cierto, es ficción. Hay dragones. Pasad página”. También, a un duelo muy mal llevado por parte de los espectadores. “Creo que parte de las quejas se debían a que estábamos rompiendo con ellos. Terminábamos y ya no sabrían qué hacer los domingos por la noche. Querían más, así que se quejaron. Había que terminar cuando terminábamos, porque la serie era realmente buena rompiendo expectativas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes en villanos”.

El actor sugiere que lo que molestó a los fans fue lo que hizo buena a la serie en primer lugar: el constante trastoque de nociones preconcebidas. “La serie desafía lo que piensas, es lo que me gusta de ella. Se titulaba Juego de tronos pero al final todo lo que me decía cuando la gente se me acercaba por la calle era ‘¿quién va a estar en el trono?’. No sé por qué era fue su conclusión, cuando la serie iba mucho más allá”, reflexiona Dinklage al hilo de esta monumental serie, que adaptaba la saga literaria (aún inconclusa) de George R.R. Martin y condujo la historia en su novena temporada a una serie de escenas muy chocantes.

“Uno de mis momentos favoritos fue cuando el dragón quemó el trono porque acabó con toda esta conversación: algo irreverente y brillante por parte de los creadores de la serie. ‘Cállate, no va sobre eso’. Hacían eso constantemente: pensabas una cosa y te daban otra. Todos tenían en mente sus propias historias mientras veían la serie, pero ninguna era tan buena como la que proponía la serie”. Dinklage no pudo resistirse a abordar directamente el giro más comentado: la transformación de Daenerys (Emilia Clarke) en una genocida.

“Si conoces la historia, cuando abordamos la trayectoria de los tiranos, nunca comienzan como tales. Estoy hablando, alerta spoilers, de lo que sucedió con ese personaje al final de Juego de tronos. Fue gradual, y me encanta cómo el poder corrompe a las personas. ¿Qué le sucede a la brújula moral cuando prueba el poder? Los seres humanos son complicados, ¿sabes?”, concluye Dinklage.

