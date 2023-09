'One Piece' arrasa en audiencia a lo largo del mundo y exige ya mismo renovación oficial en Netflix

Había dudas sobre One Piece. Detrás de esta adaptación del icónico manga de Eiichiro Oda, inmediatamente convertido en uno de los animes más longevos que se recuerdan, estaba Tomorrow Studios, y su historial era poco alentador. Era la compañía responsable de otro live action, Cowboy Bebop, y este se había visto cancelado abruptamente por Netflix tras una única temporadas. Pero la recepción de One Piece ha sido buena.

Y, más importante, se ha visto acompañada de una audiencia consistente. Parece que la necesaria para que Netflix renueve oficialmente One Piece por una segunda temporada. Aún no ha ocurrido, pero la gente de Tomorrow Studios ha dicho que “los guiones están listos” y que solo han de esperar tanto a la renovación como a que la huelga de SAG-AFTRA que paraliza Hollywood sin actores concluya. Entre que se logra uno de estos supuestos, One Piece va siendo vista por más gente a lo largo del mundo.

En las dos semanas que han transcurrido desde que se estrenó, One Piece se ha colocado entre lo más visto del top 10 global de Netflix. Centrándonos en los territorios donde además ha sido número 1, nos encontramos con que ha batido el récord de otras series en inglés como Stranger Things y Miércoles.

Estos títulos fueron número 1 dentro del catálogo en 83 países con Netflix, mientras que One Piece los superó en su apertura con 84 y ahora mismo ha alcanzado los 86. Al mismo tiempo, se mantiene en el top 10 de otros 93 países, con lo que el liderazgo de Monkey D. Luffy tiene un alcance mundial.

Entre las series más vistas globalmente durante la última semana, One Piece ostenta el primer puesto gracias a 145 millones de horas vistas y 19 millones de visualizaciones.

Le sigue a mucha distancia en el segundo puesto Un lugar para soñar con 68 millones de horas y 9 millones de visualizaciones, mientras que la miniserie ¿Quién es Erin Carter? irrumpe con 40 millones de horas y 7 millones de visualizaciones. A título particular, y sin que llegue a desmerecer sus logros, One Piece no ha logrado mantener la posición de liderazgo en España.

Esto se debe a que aquí ha sido superada en su segunda semana por El cuerpo en llamas, la serie de Úrsula Corberó que por su parte ha irrumpido en el top 10 de 63 países. Más allá de esta letra pequeña, el triunfo de One Piece es incontestable, y no debería tardar de confirmar renovación con Netflix.

