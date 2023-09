Quién es Emily Rudd, la actriz de 'One Piece' que ha conquistado a los fans del anime

Contra todo pronóstico, el live action de One Piece está bien. La serie de Netflix podría haberse hundido en el descrédito como antes ocurriera con Death Note o Cowboy Bebop, pero esta arriesgada aproximación al longevo manganime de Eiichiro Oda se ha topado con el beneplácito de los fans. La clave ha estado en un diseño de producción estupendo, en una fidelidad controlada y en, por supuesto, dar con el cásting apropiado. Hablamos de Iñaki Godoy como Luffy, pero también de Emily Rudd.

Esta actriz de 30 años interpreta en One Piece a Nami, la intrépida combatiente de pelo naranja y mano derecha de Luffy en los Piratas del Sombrero de Paja. El público ha quedado encandilado por su interpretación, pero lo cierto es que no ha sido, propiamente, un descubrimiento: Rudd ya tiene todo un currículum a sus espaldas. Y uno con el que es probable que esta actriz te resulte familiar, pues no es descabellado considerarla uno de los grandes talentos en nómina ahora mismo de Netflix. ¿O es que no te acuerdas de La calle del terror?

Dónde has visto antes a Emily Rudd

Emily Ellen Rudd nació en febrero de 1993 en Saint Paul, Minnesota, hija de Michelle y Jeffrey Rudd. Se interesó por la interpretación desde muy pequeña y debutó como modelo en su ciudad natal, para dar el gran salto con unos 24 años. Esa era la edad que tenía cuando a través de Lifetime vio la luz Criaturas marinas, un telefilm donde encarnaba a una adolescente que tenía conexión con unos extraños seres acuáticos, mitad humano y mitad mar. Criaturas marinas fue, claro, un estreno discreto, pero Rudd supo compatibilizarlo con un par de cortos.

Mayor escala tenía su siguiente gran proyecto, en 2018. Entonces pudo interpretar a Ella Hopkins en uno de los episodios de Los Romanov, la peculiar serie de Matthew Weiner (Mad Men) que indagaba en la vida de los posibles descendientes del zar ruso con ocho episodios autoconclusivos. Era una serie auspiciada por Amazon Prime Video, y precisamente para este servicio de streaming protagonizó ese año Rudd uno de los episodios de Philip K Dick’s Electric Dreams, basada en varias obras del autor de El hombre del castillo.

Rudd ya era un valor seguro a la hora de ser elegida para un pequeño papel en Dinastía, el reboot que llegado 2020 Netflix acometió de la célebre telenovela. Ahí empezó su idilio con la Gran N, recibiendo la gran oportunidad de su trayectoria en La calle del terror. Esta trilogía de películas interconectadas, basada en la obra de R.L. Stine, estuvo dirigida íntegramente por Leigh Janiak para pulir un slasher en tres tiempos. La presencia de Rudd fue especialmente determinante en la Parte 2 y la Parte 3, ambientas respectivamente en 1978 y 1666.

Rudd interpretó a Cindy Berman junto a Sadie Sink (Stranger Things), así como a Abigail en un tiempo pretérito. La calle del terror fue un gran éxito de la plataforma y allanó el camino para que un año después, en 2022, la actriz formara parte del reparto de Moonshot. Este film destinado a HBO Max le otorgó un papel secundario, no muy lucido pues poco después Moonshot sería una de las víctimas de la dura política de Warner Bros. Discovery, en tanto a contenido borrado del catálogo.

Emily Rudd en 'La calle del terror' Netflix

El último papel de Rudd antes de One Piece fue como Clara en Hunters, serie de Amazon (volvemos a la compañía) dedicada a un grupo de cazadores de nazis. Ahora podemos esperar gran cosas de ella en la adaptación del anime, en caso de que Netflix resuelva renovarla por más temporadas. Ahora mismo hay motivos para ser optimistas.

