‘La calle del terror’ no se limitará a una trilogía: los planes de futuro para el nuevo éxito de Netflix

En las últimas tres semanas Netflix ha ido estrenando las películas que conforman La calle del terror, subtituladas Parte 1: 1994, Parte 2: 1978 y Parte 3: 1666. Esta trilogía, que ha tenido una gran aceptación entre los fans del género por su generoso gore y la sabiduría a la hora de exprimir el legado del slasher, está inspirada en una extensa saga literaria creada por R.L. Stine (sí, el autor de Pesadillas), de modo que incluso antes de que culminara era previsible que sus responsables pensaran en continuarla de algún modo. Y en efecto 1666 (estrenada este viernes) concluye con una escena poscréditos que informa de que el mal aún no ha sido erradicado del todo en la localidad de Shadyside.

Poco después de que el equipo formado por Deena, Sam, Josh, Martin y Constance parezca haber salido victorioso (y limpiado el nombre de Sarah Fier), una persona desconocida recoge el libro de hechizos y vuelve a amenazar al pueblo. Constituye un truco habitual en cualquier film de terror insistir en que aún no ha pasado el peligro una vez llegado el final, pero según recoge IndieWire hay planes auténticos de que La calle del terror se expanda. Su directora y guionista, Leigh Janiak, así lo quiere. “Una de las cosas emocionantes de La calle del terror es que el universo es grande y permite un montón de espacio”, ha declarado.

“Antes de que me contrataran dije que aquí teníamos potencial para crear un Universo Cinematográfico Marvel de terror, con muchos asesinos slasher de épocas diferentes. Nuestra mitología se construye en torno al hecho de que el diablo vive en Shadyside, así que hay espacio para mucho más”. Aún está por comprobar, sin embargo, cómo ha funcionado el invento para los estándares de Netflix. “Mi esperanza es que al público le guste lo suficiente como para que empezamos a construir más cosas, pensemos en otra trilogía, en películas independientes, en una serie de televisión…”

“Aunque no pienso en ello como si fuera televisión o cine exactamente. Es lo bueno de Netflix y de lo que es La calle del terror, una especie de híbrido. Me entusiasma la posibilidad de lo que pueda pasar”, concluye Janiak. Así que no, aún no está asegurado que La calle del terror vaya a dar pie a más títulos, pero por lo pronto parece ser algo que le gustaría a un número considerable de fans.

