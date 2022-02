Nuevos crímenes en el horizonte: ‘Fargo’ ha sido renovada por una quinta temporada

Nadie podía imaginarse que, tras aquella primera temporada encabezada por Martin Freeman, Fargo podía tener tanto futuro como serie de televisión. Es decir, naturalmente el film homónimo de los hermanos Coen (estrenado en 1996 y encabezado por Frances McDormand) es un clásico incombustible del cine, pero precisamente por eso se antojaba tan peregrina la idea de indagar en su universo, desarrollando un nuevo drama criminal que tratara de mantener, más o menos, la comedia negra típicamente Coen. Pero Noah Hawley lo tenía todo controlado, y ahora mismo Fargo encara su quinta temporada.

Algo que le ha costado cierto esfuerzo. Hasta hace poco, lo habitual era que FX renovara la serie ipso facto, y cada nueva temporada llegara al canal con un año de diferencia del anterior. Las desventuras de aquel personaje de Freeman dieron paso a ese matrimonio tan bien avenido que formaban Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Luego tuvimos a Ewan McGregor interpretando a hermanos gemelos. Y la última temporada vista hasta ahora, la cuarta, estaba protagonizada por Chris Rock. Una vez concluyera, aunque las buenas críticas se mantuvieran fluyendo, FX ha dejado pasar quince meses antes de renovarla.

Han sido semanas de suspense para los fans, que temían que Fargo hubiera llegado a su fin, pero en el mismo evento de FX donde supimos que Atlanta terminaría en su cuarta temporada, The Hollywood Reporter se hace eco de que la serie de Hawley tendrá nuevos episodios. Toda una nueva historia que nos devolverá al medio oeste estadounidense, a ese entorno rural que tan bien conocemos, y de la cual han trascendido pocos detalles. Sabemos, eso sí, que la temporada 5 será “contemporánea” (ambientándose en 2019), y del argumento tenemos esta escueta descripción: “¿cuándo sabes que un secuestro no es un secuestro y qué pasa si tu mujer no es tuya?”.

La nueva entrega de Fargo no ha tanteado aún reparto ni fecha de estreno, pero es de suponer que Hawley lleve tiempo dándole vueltas a una nueva historia, que seguro será tan aplaudida como las anteriores.

