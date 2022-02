La cuarta temporada de ‘Atlanta’ también será la última

La trayectoria de Atlanta en FX ha estado marcada por críticas excelentes que la señalaban como una de las series más rompedoras de la actualidad, pero también por un desarrollo convulso. Desde que concluyó la segunda temporada has transcurrido cuatro años, trazando un impass del que cabía responsabilizar al coronavirus, pero también a la carrera musical de Donald Glover (su creador y protagonista) como Childish Gambino. Sus numerosos fans se sienten, no obstante, afortunados este 2022: la tercera temporada se estrena este 24 de marzo, y paralelamente la afición de España ya puede por fin disfrutar de los episodios emitidos una vez han desembarcado en Star, subcatálogo de Disney+.

Esta alegría, cuando queda cerca de un mes para el ansiado estreno de la temporada 3 de Atlanta, acaba de ser matizada por unas declaraciones de Glover junto a John Landgraf, de FX. De estas se extraen que Glover ha concebido esta tercera temporada y una cuarta que está por llegar como la recta final de la historia: esto es, que Atlanta terminará en su cuarta temporada. “Nunca nos comunicó que quisiera terminar la serie entonces”, explica Landrgaf sobre Glover, “pero, después de la segunda temporada, estaba muy ocupado en su carrera musical; fue entonces cuando escuché que no estaba seguro de continuar la historia, lo que tiene sentido porque estábamos enfrentando un retraso”.

El propio Glover lo refrenda, e incluso asegura que quiso que Atlanta terminara algo antes, en su segunda temporada. “Sinceramente quería que terminase en la temporada 2. La muerte es natural… cuando las condiciones son correctas para algo, ocurren, y cuando las condiciones no son correctas, no ocurren. Las cosas comienzan a volverse raras y no puedes hacer mucho. La historia siempre iba a ser la que era y la historia, en realidad, era nosotros”. Estas ganas de ir cerrando no han afectado, por lo demás, al placer de los responsables desarrollando esta tercera temporada, donde la pandilla de LaKeith Stanfield, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz y el propio Glover se van de gira por Europa.

“Fue genial, todo eso vino en esta temporada y termina perfectamente”, asegura Glover. Los diez episodios de la tercera entrega sembrarán las semillas del final de la historia, y aún no está claro cuándo llegarían al catálogo de Star. Hay que señalar, por último, que el equipo ha rodado simultáneamente tanto la tercera como la cuarta temporada, de modo que sus responsables ya pueden descansar definitivamente y los últimos episodios no deberían tardar mucho en llegar. Menos, sin duda, de lo que tardó en concretarse la tercera tanda.

