Nueva pifia de traducción en Netflix: así traduce la expresión "mi arma" al inglés en 'Luis Miguel: La serie'

Mucho se ha hablado durante el último mes de la deficiencias que se pueden encontrar en las traducciones de algunas series de Netflix, lo que afecta a la calidad de los subtítulos y los doblajes en diversos idiomas. Recientemente el foco se puso sobre El juego del calamar, el gran éxito masivo de la plataforma, al constatarse que la traducción de los subtítulos al español se había realizado mediante el cuestionado proceso de posedición.

La gran queja del sector de la traducción contra el empleo del método de posedición radica en la pérdida de matices y creatividad que tiene como consecuencia emplear un traductor automático al que se nutre con la transcripción del audio original. Después de que la herramienta realice la traducción automática (al estilo Google Translate), una persona se encarga de realizar las correcciones pertinentes.

Muchas veces, al carecer del contexto adecuado (y asumir una remuneración más pequeña con plazos de entrega reducidos), la calidad de la traducción se ve sensiblemente afectada, con elecciones pobres y ortopédicas. Al carecer de cuidado en casos de polisemia y ambigüedad, en el peor de los casos pueden producirse errores como el que han constatado los espectadores de la producción mexicana Luis Miguel: La serie.

Una captura del episodio 6 de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie está recorriendo las redes con la siguiente situación. La expresión andaluza "mi arma" [mi alma] ha sido traducida en inglés como "my weapon", de tal manera que la frase cariñosa "lo siento mucho, mi arma" ha sido víctima de una traducción literal que no tiene ningún sentido: "I'm sorry, this is my weapon" [Lo siento, esta es mi arma].

Que por qué les digo a mis alumnos que usen un diccionario y no un traductor. Así es cómo traduce Netflix la voz andaluza "mi arma" en la serie de Luis Miguel. #VistoEnFacebook pic.twitter.com/nn9GIViWh9 — Raúl (@raulesrules) October 24, 2021

Cabe destacar que, como en algunas decisiones de la traducción al inglés de El juego del calamar que también se reprobaron en redes, esta pifia con "mi arma"/"my weapon" solo aparece en los subtítulos en inglés referidos como closed captions. Es decir, los que se realizan para personas con problemas de audición como transcripción del audio; en este caso, el doblaje al inglés del original en español.

Los otros subtítulos en inglés, posiblemente realizados mediante un proceso de traducción humano tradicional, sí que traducen correctamente la expresión. En el caso de seleccionar esa opción, la frase aparece traducida como "I'm sorry, my darling". Una traducción mucho más coherente con el significado de la expresión andaluza, y que demuestra una vez más la importancia del conocimiento de la lengua por parte de los traductores sin que se pueda sustituir automáticamente por una máquina.

