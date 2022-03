“No puedes duplicar esa era”: La razón por la que Magic Johnson no verá ‘Tiempo de victoria’

Sobre el papel, una serie dedicada al Showtime de Los Angeles Lakers que desarrollara Adam McKay y protagonizara John C. Reilly sonaba muy apetecible. No obstante, este proyecto de Max Borenstein y Jim Hecht (donde McKay, aún fresco el triunfo de No mires arriba, dirige el piloto), se ha visto ensombrecido por dramas circundantes. Como el hecho de que elegir a Reilly por encima de Will Ferrell haya provocado un desencuentro entre él y McKay. O, sobre todo, que Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers no haya contado con el apoyo de la NBA ni con ninguno de los deportistas y ejecutivos involucrados en la historia.

“No tenemos comentarios, pues no apoyamos ni estamos involucrados en este proyecto”, declaró un representante de Los Angeles Lakers poco antes del estreno en HBO Max (la serie lanzó su primer episodio el pasado domingo). McKay ha intentado tomárselo con filosofía (“lo entiendo, no me conocen a mí ni a Max Borenstein, y están en su derecho de que no les guste”), pero la combinación de críticas tibias con comentarios de desagrado de los jugadores de la NBA le está poniendo las cosas difíciles. Kareem Abdul-Jabbar, interpretado en Tiempo de victoria por Solomon Hughes, ha asegurado que “la historia del Showtime sería mejor contada por quienes la vivieron”.

Y en la misma línea se ha pronunciado Earvin ‘Magic’ Johnson, que en la serie aparece con el rostro de Quincy Isaiah. Tiempo de victoria se basa en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty de Jeff Pearlman, dedicando sus diez episodios a narrar la etapa de mayor esplendor de este equipo de baloncesto. No obstante, Magic Johnson se ha negado a verla, por motivos similares a los de su compañero Abdul-Jabbar. “No voy a verla. Si los Lakers, o yo mismo, o algún Laker tuviera algo que ver con ella, quizá lo haría, pero es que no puedes copiar eso, es simplemente demasiado”, declaró para Entertainment Weekly mientras asistía a la premiere de la serie de Apple TV+ Los últimos días de Ptolomy Grey, con Samuel L. Jackson.

“Es muy difícil. No la veré porque es difícil de duplicar. No puedes duplicar el Showtime”, insiste, procediendo a explicar por qué en una jerga acaso demasiado deportiva: “En primer lugar, en la cancha solo hicimos lo nuestro, arriba y abajo. Y luego, fuera de la cancha (porque, a menos que seas un Laker o un miembro de los Buss, no puedes duplicar al doctor Jerry Buss) y las Laker Girls y Paula Abdul y todo lo que eso significaba, pues quiero decir, todo comenzó en la cancha y de ahí fue para arriba”. Que Johnson le haya negado su bendición a Tiempo de victoria no implica que rechace cualquier revisión sobre su carrera en el baloncesto, ya que ahora mismo está envuelto en una docuserie de cuatro episodios para Apple TV+, They Call Me Magic.

Por no hablar de otro proyecto, paralelo a Tiempo de victoria, que consiste en una docuserie sobre el mismo tema que sí ha contado con el apoyo de los Lakers y se estrenará en Hulu. Abdul-Jabbar y él están a bordo.

