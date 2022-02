“No, no es hetero”: James Gunn habla sobre la sexualidad de ‘El Pacificador’

De entrada no sonaba bien lo de darle una serie propia al que podía ser fácilmente el personaje menos interesante de El Escuadrón Suicida. Es decir, ese Peacemaker (llamado Pacificador en castellano) que interpretaba John Cena y que se revelaba como el más despreciable de una holgada plantilla de tipos despreciables. Pero James Gunn nunca va a dejar de sorprendernos, ya que El Pacificador no solo es una serie excelente, sino que le ha añadido una agradecida profundidad al “justiciero” de Cena, cuya identidad real es Christopher Smith. Todo dentro de una labor de introspección que ha llegado a su cumbre en el último episodio hasta la fecha, que también es el penúltimo.

El Pacificador llega a su fin esta semana, luego de un intenso capítulo donde Smith le hacía frente a su padre, el superhéroe nazi de Robert Patrick. Durante su encuentro, Patrick le espetaba que sabía que había tenido sexo con hombres, de forma que la bisexualidad de Smith ha sido revelada de facto, y ha llenado de entusiasmo a Internet. Hasta el punto de precipitar una entrevista con Gunn en Empire, donde ha aclarado que la orientación sexual del Pacificador fue algo que surgió con naturalidad durante el rodaje de El Escuadrón Suicida, gracias al gusto de Cena por improvisar. Gunn se ha detenido en ello al hilo de su descripción del vínculo entre Smith y la Leota Adebayo que encarna Danielle Brooks.

“Ella es su polo opuesto en muchos sentidos, políticamente. Es una mujer negra y gay. Él es un hombre blanco hetero… bueno, no, no es hetero. Blanco, lo que sea. Y sin embargo se gustan. Tienen mucho en común”. Smith está interesado en el rock, en las drogas y en tener sexo con cualquier persona, algo que debe haber precipitado ese conflicto paterno sobre el que se levanta El Pacificador. “John está improvisando todo el tiempo, y ha acabado convirtiendo a Christopher Smith en un tipo hipersexualizado que está abierto a cualquier cosa. Me sorprendió eso", recuerda Gunn sobre el rodaje de El Escuadrón Suicida.

El creador de la serie de HBO Max apunta que el tiempo que Smith pasó en la cárcel le sirvió como “periodo de experimentación”. “Ahora le veo dispuesto a todo”, asegura. “En la serie vemos que no tiene ningún problema con el sexo. Siempre que no se trate de animales; eso no le gusta. Pero por lo demás es muy abierto. Y sin embargo en otras cosas es completamente cerrado”, añade en relación a las posturas políticas de Smith, que impelen a diálogos divertidísimos en El Pacificador. También a ocasionales discusiones sobre música, una constante en la trayectoria del responsable de Guardianes de la Galaxia.

“Creo que el hair metal es algo bonito en El Pacificador. Tiene esa arrogancia masculina, pero también es una forma de rebelarse contra su padre”, explica sobre la melomanía que exhibe Smith. “Tiene ciertos aspectos andróginos, y su padre probablemente le dedicó todo tipo de insultos homófobos por escucharlo. Pero era suyo, algo fuera de su padre. Le encanta esa música, es capaz de evadirse con ella y rocanrolear, y eso está bien. Creo que tiene mucho que agradecerle a la música”. Así que este es el nuevo héroe bisexual de DC. Un héroe que nunca pensamos que podía llegar a caernos tan bien.

