¿Te crees el mejor conductor? La miniserie de comedia que te dará el zasca que necesitas llega a HBO Max

Si eres de los que piensa que no hay nadie mejor que tú en la carretera, te equivocas… o no. ‘No me gusta conducir' es la nueva miniserie que llega a HBO Max que está inspirada en la propia experiencia del director, Borja Cobeaga. En esta divertida comedia cuenta la historia de Pablo Lopetegui (Juan Diego Botto), un profesor de universidad de 40 años, un tanto cascarrabias, que se ve obligado a sacarse el carnet de conducir.

Nada más iniciar las clases, coincidirá con Yolanda (Lucía Caraballo), alumna suya en la universidad y con la que Pablo establecerá una curiosa relación: profesor y estudiante en la universidad, compañeros de clase en la autoescuela. Pablo va por la vida creyendo que es el que más sabe, pero se da un golpe de realidad cuando se apunta a la autoescuela y se lleva una gran lección no solo en la carretera, sino en la vida.

‘No me gusta conducir' se trata de la primera serie creada por Borja Cobeaga (‘Pagafantas’). Esta ficción de solo 6 capítulos de 30 minutos ya se estrenó en la televisión de pago TNT España el 25 de noviembre de 2022 y también están disponibles en Movistar+ y otras plataformas con acceso a TNT Now, como Orange TV o Agile TV.

A partir del 26 de mayo, también estará disponible en una de las grandes del streaming, HBO Max. La historia de Pablo te enganchará desde el principio y que te la puedes ver en una maratón prácticamente del tirón, pues el espectáculo está asegurado en un cóctel perfecto de comedia y lección de vida.

‘No me gusta conducir’: reparto

Esta comedia está protagonizada por Juan Diego Botto (Pablo Lopetegui), Lucía Caraballo (Yolanda), Leonor Watling (Iria), David Lorente (Lorenzo), Carlos Areces (Satur), Javier Cámara (Arturo Macías) y Marta Larralde (Manuela).

Más allá de los protagonistas principales, encontramos otros actores y actrices que completan el elenco de personajes: Leo Cirvián es Pablo Lopetegui de niño, Eugenia Cuaresma da vida a Lucía, Iñaki Ardanaz es el padre de Pablo, Cindy Fuentes (Elisa), Paco Churruca (Mariano), Álex Mola (‘Diegales’), Pablo Vázquez (el examinador), Marco Cáceres (Daniel Selvas).

