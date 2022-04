El plan de Peter Morgan es prolongar The Crown a dos temporadas más, de las cuales ya está una en preparación con la perspectiva de estrenarse en Netflix este noviembre. Como es tradición en esta lujosa serie, ya que han transcurridos dos temporadas desde el anterior cambio de actores habrá un reemplazo íntegro del reparto para reflejar el paso del tiempo: Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Dominic West o Elizabeth Debicki serán algunos de los nuevos nombres de esta penúltima fase. Es un plan más o menos fijo, y teniendo en cuenta tanto el éxito de audiencia como el prestigio acumulado (The Crown es la serie británica más premiada de la historia, con 21 Emmy en su haber) no es de extrañar que Netflix ya le esté dando vueltas a una posible ampliación del fenómeno.

Según recoge en exclusiva The Daily Mail, Morgan y su productora The Left Bank han iniciado los trámites para una precuela de The Crown. El medio británico destaca que todo se está negociando aún y que es necesario encontrar showrunner, pero que ya hay una idea definida de que contaría esta precuela. Incluso de su extensión: cinco temporadas que narrarían cincuenta años de historia de la Familia Real Británica. Morgan pretende, pues, remontarse a la muerte de la reina Victoria en 1901, contando qué sucedió con la Casa Real hasta la Segunda Guerra Mundial y la subida de Isabel II al trono, que es justamente cuando daba comienzo The Crown (con Claire Foy interpretando entonces a la joven reina).

Se trata de un periodo jugoso que ya se ha dejado entrever en la serie de Netflix, puesto que contó con hasta cuatro monarcas: Eduardo VII, Eduardo VIII, Jorge V y Jorge VI. Tanto Eduardo VIII como Jorge VI han aparecido en The Crown con los rostros de Alex Jennings y Derek Jacobi (en el primer caso) y de Jared Harris al representar los últimos días del monarca, antes de la coronación de su hija Isabel. A partir de estos sucesos, y si no éramos muy duchos en historia, descubríamos que Eduardo VIII había abdicado para casarse con Wallis Simpson, sucediéndole su hermano Jorge VI. La precuela narraría estos hechos en profundidad, acompañándolos de otros tan relevantes como la crisis de los años 20, el auge del fascismo y las dos Guerras Mundiales.

La precuela, aún sin título, también mostraría a un joven Winston Churchill (John Lithgow en la serie original) en compañía de otro político británico tan célebre como William Gladstone, su gran inspiración. En cualquier caso, el proyecto se halla en una fase muy prematura de desarrollo, y posiblemente sus responsables quieran esperar al final de The Crown para que los planes tomen una forma corpórea. Se espera, por otra parte y al igual que en The Crown, que su presupuesto sea bastante holgado: cada temporada de la serie de Peter Morgan cuesta 100 millones de libras, de forma que las cinco entregas que se planean de la precuela ascenderían a una inversión de 500 millones.

En caso de que la iniciativa prospere a buen ritmo, podríamos seguir teniendo capítulos de The Crown hasta 2029, y eso si sus impulsores no quieren expandir aún más la marca. “Es como Star Wars, donde tienes la oportunidad de extender la franquicia sumergiéndote en la historia”, le cuenta una fuente al Daily Mail.

