Nick Offerman se incorpora a la última temporada de 'The Umbrella Academy'

Muchos creímos en The Last of Us a partir de su tercer episodio, Long Long Time. En él la serie de HBO se distanció por fin del videojuego para expandir la historia y darnos a conocer un romance tan bello como el de Bill y Frank, interpretados por Nick Offerman y Murray Bartlett. La historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) quedaba en suspenso para asistir a un romance a través de los años en un mundo postapocalíptico, con elogios unánimes que parecen anticipar la presencia de Offerman en futuros premios televisivos.

Offerman siempre ha sido un actor muy querido, gracias sobre todo a Parks and Recreation, y mientras disfruta de las alabanzas por The Last of Us se ha vinculado a otra serie de gran presupuesto. Deadline recoge que el actor ha sido fichado para la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy, y no lo ha hecho solo: junto a él Netflix también ha contratado a Megan Mullally, que es su mujer en la vida real y también ha intervenido en Parks and Recreation.

Dentro de The Umbrella Academy Offerman y Mullally también serán marido y mujer, al interpretar a los doctores Gene y Jean Thibedeau. Son dos profesores universitarios de Nuevo México que se cruzan en el camino de estos superhéroes, y en paralelo al fichaje Netflix también ha confirmado la designación de David Cross (aparecido recientemente en Station Eleven y Lo que hacemos en las sombras) para encarnar a Sy Grossman, un empresario que quiere reconectar con su hija y que también alternará con el equipo de Elliot Page.

La cuarta temporada de The Umbrella Academy, concebida como su desenlace, se está rodando ahora en Toronto sin que Netflix haya tanteado aún fecha de estreno. La desarrolla Steve Blackman junto a los autores del cómic original, Gerard Way y Gabriel Bá, como productores ejecutivos. Además de Page, en el elenco destacan Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda y Colm Feore.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.