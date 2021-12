Nick Offerman (‘Parks and Recreation’) se une a ‘The Last of Us’

Ya hace un par de meses que el rodaje de The Last of Us dio comienzo en Calgary, Canadá. No obstante, el plan de HBO requiere tal despliegue de medios (puede que encaminado a desarrollar más de una temporada) que la producción va a alargarse un año, estando programado que concluya durante el verano de 2022 si todo va bien. Esto implica que, aun cuando ya se haya rodado una parte considerable del material (incluido el piloto), el proyecto sigue en plena construcción, y ha sido habitual que anuncie nuevas incorporaciones al reparto meses después de que comenzara la fotografía. Aunque, en torno al último fichaje del que hemos tenido noticia, no esté claro cuando se materializó.

El caso es que Nick Offerman, actor especializado en papeles cómicos al que muchos recordaréis por encarnar al cascarrabias Ron Swanson en Parks and Recreation, forma parte de repente del elenco de The Last of Us. Lo hemos sabido gracias a una reciente entrevista que el actor Murray Bartlett (conocido por The White Lotus, uno de los últimos éxitos de HBO) ha concedido a The Guardian. En The Last of Us Bartlett encarna a Frank, uno de los supervivientes a la pandemia de cordyceps que ha abocado a la humanidad a la extinción, y al parecer su personaje comparte bastante tiempo en pantalla con el personaje que interpreta Offerman. Sea quien sea este.

“La ha cocreado Craig Mazin, que hizo Chernobyl”, contaba Bartlett en torno a The Last of Us. “Los guiones que ha escrito me volaron la cabeza. Es una serie épica, pero también humana e íntima. Rodamos en Calgary. Muchas de mis escenas son con Nick Offerman. Interpretar a su lado fue increíble”. A falta de saber a quién interpreta Offerman, sí que ha trascendido que el Frank de Bartlett es la pareja de Bill, un personaje muy importante del primer juego de Naughty Dog que la serie toma supuestamente como punto de partida. Frank, en el juego, ha muerto luego de haber sido la pareja de Bill, habiendo dejado a este último sumido en la desesperación y el cinismo.

Se desconoce qué pinta Offerman en esta trama (posiblemente sea un personaje nuevo, y aparezca en los flashbacks correspondientes a cuando Frank aún estaba con vida), pero entretanto tenemos más que confirmado que el reparto de The Last of Us está a la altura de la prestigiosa cabecera de videojuegos de la que parte. En la serie de HBO tenemos a Pedro Pascal y Bella Ramsey (venidos ambos de Juego de tronos) como los protagonistas Joel y Ellie, secundados por Anna Torv, Gabriel Luna, Nico Parker o Merle Dandridge. La serie está cocreada por el director de los juegos originales, Neil Druckmann, y no está del todo claro cuál será su grado de fidelidad al material originario.

HBO todavía no ha puesto fecha de estreno a The Last of Us, pero es razonable esperar la primera temporada para finales de 2022, cerrando una fase donde destaca La Casa del Dragón como el gran lanzamiento de la cadena.

