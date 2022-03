Netflix quiere una serie a partir de ‘The Gentlemen’ de Guy Ritchie

En octubre de 2020 Miramax Television anunció su idea de convertir The Gentlemen en una serie. Ocurría después de que el film hubiera triunfado en taquilla e implicado el regreso de Guy Ritchie a lo que mejor sabía hacer: intrigas criminales llenas de carisma y flow. El director británico llevaba tiempo perdido entre grandes presupuestos de Hollywood (El rey Arturo, Aladdin), pero The Gentlemen revitalizó su carrera y le sumió en un ritmo de trabajo incansable, por el que aún está absorbido. Mientras la serie de The Gentlemen no pasaba de ser una idea Ritchie estrenó Despierta la furia, y volvió con Jason Statham en Operación Fortune: El gran engaño, que se estrena este 25 de marzo.

Ahora mismo rueda en Alicante su siguiente título, The Interpreter, con Jake Gyllenhaal y un Antony Starr que acaba de ser condenado a la cárcel por agredir a un hombre durante una pausa de la producción. Paralelamente a esto último, Miramax Television está cerca por fin de concretar algo con la serie de The Gentlemen, pues según recoge SlashFilm se ha topado con el interés de Netflix en producirla. Así, ambos sellos están “en negociaciones para obtener luz verde”, y lo interesante del asunto es que, como Ritchie no puede parar, ya ha coescrito el guion del piloto que Netflix deberá valorar si merece la pena como para que la serie salga adelante. La idea es que, si lo hace, Ritchie sea una figura principal, ejerciendo de productor y dirigiendo algún episodio.

La serie de The Gentlemen se diferenciaría así de Snatch, serie basada en Snatch: Cerdos y diamantes con la que Ritchie no tuvo nada que ver. Por lo demás, no se conocen más detalles sobre el argumento de la serie ni su reparto. Parece difícil congregar al lujoso reparto que encabezó la película (Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Hugh Jackman, Jeremy Strong, Colin Farrell, con este último además envuelto en la serie de The Batman centrada en el Pingüino), por lo que lo más probable es que sea una nueva historia ambientada en el universo de The Gentlemen, con ciertas conexiones hacia el film previo.

Curiosamente, antes de ser una película The Gentlemen se planteó como una serie de televisión, de modo que parece probado que su propuesta funcionaría bien en un formato seriado. Quedamos a la espera de si la serie prospera y Netflix se hace cargo de su estreno.

