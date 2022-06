Netflix hace oficial la renovación de ‘El juego del calamar’ con un enigmático teaser

Lo cierto es que no estaba en los planes de Hwang Dong-hyuk que El juego del calamar continuara. El director y guionista se pasó años intentando sacar su serie distópica adelante, sin poder imaginar en lo más mínimo que cuando llegara a Netflix pudiera convertirse en el fenómeno que ha sido. 100 millones de personas vieron El juego del calamar en sus primeros días, confirmada como la serie más popular de la historia de Netflix, de modo que el interés de la compañía en una segunda temporada se hizo velozmente patente. “Ahora que se ha convertido en un éxito tan grande la gente me odiaría si no hago una segunda temporada, así que siento mucha presión y creo que tendría que hacerlo”, declaró Hwang.

“El gran éxito de la primera temporada es una gran recompensa para mí, pero a la vez me ha dado mucha presión”. Hwang terminó accediendo a ponerse con esa segunda temporada mientras trabajaba en otros dos proyectos: una película “más sangrienta” que El juego del calamar basada en una historia de Umberto Eco y respondiendo al título de Killing Old People, y una serie-sátira sobre, precisamente, el fenómeno de El juego del calamar en el que se ha visto involucrado, titulada The Best Show on the Planet. Paralelamente las exigencias de Netflix no han disminuido, hasta que al final la plataforma ha podido hacer oficial que El juego del calamar tendrá una segunda temporada.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Hace escasas horas Netflix lo ha confirmado: El juego del calamar está renovada e incluso tiene un teaser de la siguiente temporada. Aunque quizá llamarlo teaser sea excesivo: se trata de una infografía con la famosa muñeca de una de las pruebas de la serie, que ha asaltado las redes sociales junto a un comunicado de Hwang: “Se necesitaron 12 años para dar vida a la primera temporada de El juego del calamar. Pero solo ha hecho falta 12 días para que El juego del calamar se convierta en la serie de Netflix más popular de la historia”, escribe el creador.

🟢 Luz verde, ya puedes correr y parar. #ElJuegoDelCalamar tendrá segunda temporada. pic.twitter.com/lxawjZCpwv — Netflix España (@NetflixES) June 12, 2022

“Como guionista, director y productor de El juego del calamar quiero mandar un enorme saludo a los fans de todo el mundo. Gracias por ver y amar nuestra serie”, prosigue. “Y ahora llega la segunda temporada. Vuelve Gi-hun. Vuelve el hombre del traje. También conoceremos al novio de Young-hee, Cheol-su. Únete a nosotros para una nueva ronda”. Pese a la energía del anuncio, lo cierto es que esta segunda temporada de El juego del calamar no ha empezado a rodarse siquiera, y a tenor de declaraciones previas de su creador el guion aún no está terminado.

En ese sentido Hwang apuntó que no deberíamos esperar El juego del calamar 2 hasta finales de 2023 o principios de 2024, de modo que Netflix tendrá que buscarse otros éxitos astronómicos, como pudiera ser la última temporada de Stranger Things.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.