El creador de ‘El juego del calamar’ prepara una sátira… sobre el fenómeno de ‘El juego del calamar’

Nadie podía imaginarse el éxito que acabaría amasando El juego del calamar. Cierto era que las series coreanas de Netflix estaban poco a poco congregando a una considerable cantidad de público, pero la creación de Hwang Dong-hyuk batió todos los récords, y precipitó a sus integrantes a la fama mundial de la noche a la mañana. Fue, sin duda, el gran fenómeno de 2021, llegando a 100 millones de hogares y siendo lo más visto de Netflix en 94 países paralelamente a ser la serie más vista de la historia de la plataforma. Por supuesto que habría segunda temporada, aunque Dong-hyuk prefiere por ahora tomarse las cosas con calma.

El director y guionista coreano ha confirmado estos días que ya le da vueltas a una continuación para El juego del calamar, aunque los avances de esta se reducen por ahora a unas cuantas ideas para nuevos juegos y a la intención de que regrese Gi-hun (Lee Jung-jae), uno de los personajes favoritos de los fans. Dong-hyuk no cree, por ello, que la segunda temporada de El juego del calamar pueda estar lista hasta finales de 2023 o, más seguramente, 2024, y esto también se debe en buena medida a que ya está enfrascado en otros proyectos. Uno de ellos es Killing Old People Club, adaptación libre de Umberto Eco que promete ser más violenta que El juego del calamar, y de la que lleva escritas unas 25 páginas.

Del otro nos acabamos de enterar ahora gracias a una entrevista con Deadline, y tiene bastante miga. Al parecer, la experiencia del cineasta al frente de un fenómeno tan inabarcable como El juego del calamar, conduciendo a una gran presión mediática y a una fama sin parangón, le ha inspirado para escribir una película en torno a su creación y consecuencias. Es decir, que Hwang Dong-hyuk quiere escribir una sátira sobre El juego del calamar. Una película de fuerte contenido meta, que puede que cuente con un álter ego de Dong-hyuk como protagonista, y que explorará los aspectos más llamativos y desconcertantes de la fiebre. ¿Su título provisional? The Best Show on the Planet.

Parece evidente que The Best Show on the Planet nace del actual estupor de Dong-hyuk a la hora de enfrentarse a su creación, que más allá de hacerle rico y famoso también ha depositado unas asfixiantes expectativas sobre él. “El éxito de la primera temporada me ha supuesto una enorme presión y tengo pesadillas con que la recepción de la segunda temporada no sea tan buena”, aseguraba hace poco. ¿Producirá Netflix también The Best Show on the Planet, como nuevo peldaño para ese universo basado en El juego del calamar que persigue su directiva?

