La segunda temporada de ‘El juego del calamar’ no llegaría hasta finales de 2023

El juego del calamar es la serie más vista de la historia de Netflix. Se dice pronto, pero que si se sopesa lo que significa en cuanto a la cantidad de suscriptores viéndola a lo largo del mundo, queda meridianamente claro el fenómeno popular del que estamos hablando. De ahí que Ted Sarandos no pudiera evitar recurrir a la carta del universo audiovisual para exprimirlo (“el universo de El juego del calamar solo acaba de empezar”, amenazó) y de ahí que su equipo quisiera de inmediato que Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, se pusiera con una segunda temporada. Esto tardó lo suyo en ocurrir, pues Dong-hyuk tenía la seguridad de que la historia estaba cerrada. Terminaría cambiando de idea.

El pasado enero Netflix pudo confirmar que El juego del calamar tendría segunda temporada, paralelamente a que sus ejecutivos empezaran a darle vueltas a cómo expandir el fenómeno más allá de la serie en sí. Sobre esto último no hay muchas novedades, y de la continuidad de la serie el propio Dong-hyuk acaba de dar algún detalle vía Variety. Dong-hyuk se halla estos días envuelto en la producción de una película titulada Killing Old Men’s Club, lo que implica que apenas ha tenido tiempo de ponerse con la serie. Sumado esto a que las negociaciones con Netflix aún no han concluido del todo (también está la posibilidad de una tercera temporada sobre la mesa), lo más aconsejable parece ser tener paciencia.

Así, Dong-hyuk admite que solo tiene tres páginas con ideas sueltas a las que le gustaría dar forma de guion para la segunda temporada, y de estas no puede decir mucho más allá de que habrá más pruebas en el diabólico concurso. “La humanidad será puesta a prueba a través de estos juegos una vez más. Quiero contestar a una pregunta: ‘¿es posible una verdadera solidaridad entre humanos?’”, afirma, y se remonta a los compases finales de la primera temporada, cuando la cooperación apuntaba a ser una forma de superar este trance. “Si fueran capaces de hablar entre ellos, de cooperar entre sí, estoy de acuerdo en que podría haber existido la posibilidad de que viéramos más ganadores”.

Más allá del argumento en sí, Dong-hyuk cree que a este ritmo la segunda temporada de El juego del calamar no podría estar lista hasta finales de 2023, o incluso 2024. Quedan varios meses de espera por delante, en los que por otra parte a Netflix podría darle tiempo a concretar algún spin-off de su serie estrella, en forma de película o como otra serie.

