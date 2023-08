Muere el actor Darren Kent ('Juego de tronos', 'Dungeons & Dragons') a los 36 años

El pasado viernes fallecía el actor británico Darren Kent, según han revelado medios como Decider. Contaba con 36 años de edad, y aunque no ha trascendido la causa de la muerte, era notorio que Kent padecía varias enfermedades: artritis, osteoporosis, así como una rara enfermedad de la piel. El fallecimiento ha sido anunciado por Cary Dodd Associates, su agencia de representación: “Con profunda tristeza tenemos que comunicaros que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz”, declaraban en redes sociales.

Kent había nacido en 1987, empezando a trabajar para el audiovisual con un papel sin acreditar en Shameless. Llegado 2008 intervino en la película de terror Reflejos junto a Kiefer Sutherland, para posteriormente tener otro breve papel en Blancanieves y la leyenda del cazador de 2012. Por entonces ya había tenido su personaje acaso más famoso, como el desdichado pastor que aparecía al final de la cuarta temporada de Juego de tronos. En los dos últimos episodios, Kent era un súbdito de Daenerys Targaryen en la Bahía de Esclavos.

Este súbdito aparecía en la corte del personaje de Emilia Clarke con el cadáver de su hija, calcinada por uno de los dragones de la reina, Drogon. Aparte de esta pequeña aparición, Kent también pasó por dos episodios de Eastenders y por la miniserie de Los miserables de 2018. En 2022 dirigió el cortometraje You Know Me, que tuvo gran éxito en un festival de Londres al obtener el premio a Mejor director y Mejor cortometraje.

Volvimos a verle ese año en Jeepers Creepers: El renacer, y este mismo 2023 interpretó a uno de los zombis a los que interrogaba Chris Pine en una memorable escena de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Su última película, Alleviate, se estrenará de forma póstuma.

