Muere a los 69 años el fundador del restaurante de Chicago en el que se inspiró 'The Bear'

Ha fallecido a los 69 años Joseph Zucchero, fundador del restaurante de bocadillos de carne que sirvió como inspiración y lugar de rodaje de The Bear, una de las series más aclamadas de 2022.

Mr. Beef lleva más de cuatro décadas siendo una institución para almuerzos rápidos y sabrosos en la zona River North de Chicago, y lo seguirá siendo bajo el mando de su hijo Christopher, que ha sido quien ha comunicado la noticia, según publica el canal WTTW.

Christopher Storer, creador de The Bear y amigo de infancia de Chistopher Zucchero, inspiró el adrenalínico drama culinario protagonizado por Jeremy Allen White en este emblemático local de comida asequible y cocina frenética. La segunda temporada de la serie tiene previsto estrenarse este año.

Zucchero murió inesperadamente el pasado 1 de marzo mientras se encontraba en el centro médico Rush en tratamiento por cáncer. "Era un ser humano magnífico, carismático y enamorado de su restaurante. Quería a su familia y sus hijos", ha declarado su hijo, haciéndose a la idea de que nada volverá a ser lo mismo en Mr. Beef sin el patriarca Zucchero. "Se va a notar un gran vacío".

No obstante, las puertas del restaurante no cerraron tras conocerse el triste suceso. "Mr. Beef siempre ha abierto las horas que pone que está abierto", ha explicado el joven Zucchero. Las excepciones a esa norma se mantienen extremadamente limitadas: el próximo sábado, cuando se celebren los servicios funerarios de su padre, y durante el rodaje de The Bear.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.