Dónde ver 'The Bear', la serie que está en todas las listas de lo mejor de 2022

Será por esos primeros planos de comida de alta cuna, por la tensión entre fogones o por ver el deleite ajeno de esos platos que nunca probaremos, pero las películas y series ambientadas en las cocinas siempre consiguen encontrarse con su público, ávido de volver a ver, en diferentes lugares y con diferentes tramas, la evolución de un chef y su equipo culinario. Si no, que se lo digan a la eterna pareja de Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart en Sin reservas (2007).

En el caso de The Bear, la historia no se centra en el amor-odio o, al menos, no en su concepción romántica. La producción que ha conseguido colarse en las listas de Mejores series de 2022 (incluyendo la de CINEMANÍA, donde ostenta la primera posición), narra la historia del chef Carmy Berzato (Jeremy Allen White) quien, tras dejar su trabajo en un restaurante de la alta cocina, regresa a Chicago para encargarse de la tienda de sándwiches de su familia.

Con tan solo 8 capítulos, disponibles todos ellos en Disney+, la propuesta del director Christopher Storer ha conseguido posicionarse como una de las grandes sorpresas de 2022, y eso que se estrenó a solo tres meses de acabar el año, lo que no ha impedido que le lluevan las nominaciones, entre ellas a los Globos de Oro, a Mejor serie de comedia o musical.

El triunfo de los sándwiches

A diferencia de otras producciones como la mentada Sin reservas (2007), la recién estrenada El menú (2022) o (¿Por qué no?) la historia de animación de Ratatouille (2007), The Bear centra la trama en un local de bocadillos. Ni en un restaurante súper elegante en París, ni en una cena para la élite en una recóndita isla espeluznante, sino en un simple local de bocadillos donde "los cuchillos se lanzan de un lado a otro constantemente, de forma literal y metafórica".

Y entre tanta tensión y "chefs" gritados al aire, encontramos el drama de su protagonista, que no solamente debe lidiar con su cambio de trabajo, sino con la reciente muerte de su hermano mayor, interpretado por Jon Bernthal. El caos y el ritmo rápido de la cocina se entremezclan con el drama familiar y la determinación de Berzato de que también se puede hacer de un restaurante de sándwiches un negocio digno y respetable.

Tal y como destacábamos en nuestra lista de Mejores series: "La frenética cocina de Carmy Berzato es una especie de primera maratón que terminas: taquicardia, agobio, ego, histeria y una deliciosa meta que sabe a sándwich de ternera".

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.