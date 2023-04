Tras reventarnos el cerebro con Perdidos, Leftovers o Watchmen, Damon Lindelof ha vuelto. Ahora le acompaña Tara Hernández, guionista de Big Bang Theory, al mando de una serie que parece igualmente destinada a hacer malabares con las expectativas del público. El título es Mrs. Davis, y en ella una monja busca el Santo Grial para derrotar a una todopoderosa Inteligencia Artificial.

Suena fuerte, y es lo que es según muchas de las críticas. Mrs. Davis cuenta entre sus directores con Owen Harris (quien firmara el episodio más icónico de Black Mirror, San Junipero) y Alethea Jones (vinculada a la próxima serie de Grease, Rise of the Pink Ladies), y acaba de debutar en EE.UU. dentro de Peacock, el servicio streaming de Universal. En España no tenemos de eso, pero por fortuna hay una alternativa.

Dónde y cuándo se estrena

Mrs. Davis se ha incorporado al catálogo de Peacock el 20 de abril. En España, por otra parte, verá la luz gracias a HBO Max, plataforma asociada a Warner Bros. Discovery que se ha hecho con los derechos de distribución. La serie aquí se estrena poco después que en EE.UU., y llegará de forma semanal a través de HBO Max.

De qué va

Mrs. Davis tiene un argumento chiflado. Lo protagoniza una monja llamada Simone, que de un día para otro está viendo cómo el planeta al completo cae bajo el control de una Inteligencia Artificial. Viene auspiciada por una megacorporación tecnológica al estilo de Facebook y Apple, que se comunica con los conversos a través de “Misiones” y promesas de tener “Alas”. Todo muy misterioso. Como le gusta a Lindelof.

El caso es que Simone se ha resistido al influjo de las máquinas, y quiere salvar el mundo. Mrs. Davis, que llega en el momento propicio para que la audiencia piense en cosas estilo ChatGPT mientras ve la serie, narrará cómo la monja se sumerge en una vertiginosa aventura buscando el Santo Grial. Por algún motivo, hallar el cáliz de Jesucristo es una estrategia apropiada para enfrentarse a la Inteligencia Artificial.

El reparto

Simone tiene el rostro de Betty Gilpin: actriz que despuntó en GLOW y posteriormente colaboró con Lindelof por primera vez en un film que este escribió, y tuvo un estreno de lo más controvertido: La caza, sátira política dirigida por Craig Zobel. Es el miembro principal del reparto, teniendo pequeños papeles otros rostros conocidos como David Arquette de la saga Scream o Margo Martindale, secundaria de oro. Otros actores con personajes troncales son Jake McDorman y Andy McQueen.

Tráiler

El avance de Mrs. Davis hace justicia a lo rocambolesco de la premisa, y termina de consolidar el interés por verla a través de usar… una versión del Living on a Prayer de Bon Jovi. Esta gente sabe lo que hace.

