Ver 'Scream VI' fue muy duro para David Arquette

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett tuvieron muchísimo éxito con su reboot de Scream el año pasado. Hasta el punto de que Paramount ordenó velozmente una secuela, que vio la luz recientemente arrasando de nuevo en taquilla. Las dos entregas se han encontrado con el beneplácito del fandom, y eso que han desafiado hasta cierto punto sus tragaderas: en Scream VI la protagonista Neve Campbell no apareció, y en la anterior Scream asistimos a la muerte de un personaje histórico.

David Arquette ha interpretado al policía Dewey desde el inicio de la saga. Junto a Campbell como Sidney Prescott y a Courtney Cox como la periodista Gale Weathers (que fue su pareja delante y detrás de las cámaras), Arquette sobrevivió una y otra vez a los ataques de Ghostface, hasta que en la penúltima Scream su suerte cambió. El momento más impactante del film de 2022 tuvo que ver con el asesinato de Dewey, y el consiguiente abandono de Arquette de la franquicia.

La cuestión es que el actor sigue siendo fan, y aunque se haya marchado no ha perdido el interés por el futuro de Scream. La sexta entrega vio la luz apenas un año después de la anterior, y Arquette se propuso verla por muy difícil que pudiera resultar. Hoy el actor presenta la serie de ciencia ficción Mrs. Davis: una ficción que protagoniza Betty Gilpin como una monja en busca del Santo Grial y que desarrolla Damon Lindelof.

Mrs. Davis está en manos de Peacock, y durante la premiere Variety le preguntó a Arquette por sus sensaciones viendo Scream VI. Efectivamente, no fue una experiencia agradable. “Fue duro, pero también sabía que quería verla. Y me encantó”, explicó el actor. La película en efecto le gustó, pero eso no quitó que “también fuera triste” y que el actor se sintiera invadido “por el FOMO”.

Una actitud que recuerda a lo que sintió en el rodaje de la Scream anterior, y tuvo que rodar su muerte. “Lo leí y respiré hondo”, cuenta sobre su primer contacto con el guion. “Quiero decir, es algo de lo que he formado parte durante mucho tiempo, tenía que procesarlo”. Scream VI ha arrasado en taquilla, con lo que es muy probable que la saga continúe y el personaje de Dewey vaya quedando cada vez más atrás.

