Moses Ingram (‘Obi-Wan Kenobi’) se une a la nueva serie de Natalie Portman

En muy poco tiempo, Moses Ingram se las ha apañado para copar la conversación seriéfila. Conocimos a esta actriz en Gambito de dama, donde por interpretar a la mejor amiga de Anya Taylor-Joy fue nominada al Emmy, y más tarde fue elegida para poner rostro a la Inquisidora Reva en Obi-Wan Kenobi, la serie más esperada de Star Wars. Esta última experiencia no ha sido tan agradable como podríamos haber supuesto, y no tanto por la decepción que ha hecho cundir en el fandom sino por la desagradable reacción en redes con la que ha tenido que lidiar Ingram, enfrentándose con varios insultos racistas. Hasta el punto de que Disney y Ewan McGregor tuvieron que salir públicamente en su defensa.

Dejando atrás estos incidentes, la carrera de Ingram sigue adelante, y parece reticente a zafarse de Star Wars. Es así como, según The Hollywood Reporter, la actriz ha recalado en una próxima serie de Apple TV+ titulada Lady in the Lake, y protagonizada por Natalie Portman en su primer papel para la televisión por episodios. Esto último es especialmente curioso ya que Portman también proviene de Star Wars, y de hecho interpretó en la saga a la madre de los niños (Luke y Leia) que Ingram en el papel de Reva no ha dejado de perseguir a lo largo de Obi-Wan Kenobi.

Al margen de la saga, Lady in the Lake es un proyecto de primer orden, basado en la novela homónima de Laura Lippman. Al frente encontramos a Alma Harl’el como creadora tras triunfar con Honey Boy, secundada por la propia Portman como productora ejecutiva luego del fallecimiento de Jean-Marc Vallée. La miniserie se ambienta en el Baltimore de los años 60, donde un asesinato no resuelto empuja al ama de casa y madre Maddie Schwartz (Portman) a reinventarse como periodista de investigación para buscar justicia. Su camino se cruzará con el de Cleo Sherwood (Ingram), una activista que pretende cambiar las cosas en Baltimore.

El papel de Sherwood estaba originalmente destinado a Lupita Nyong’o, pero la actriz ganadora del Oscar abandonó el proyecto el pasado mayo e Ingram ha sido elegida para sustituirla. El anuncio llega poco después de que Obi-Wan Kenobi haya llegado a su fin, y en vísperas de que Portman estrene en cines su nueva película con Marvel Studios. Esto es, Thor: Love and Thunder, cuya llegada está prevista para el 8 de julio.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.