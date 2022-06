El vídeo de Ewan McGregor ('Obi-Wan Kenobi') defendiendo de ataques racistas a Moses Ingram

En las últimas horas, los ataques racistas contra la Tercera Hermana de la Inquisición de Obi-Wan Kenobi, interpretada por Moses Ingram, han ido en escalada. Unos comentarios vertidos por cierta parte del fandom tóxico de Star Wars, afortunadamente una pequeña minoría, que está haciendo mucho ruido en las redes sociales y ha provocado que el equipo de la serie se pronuncie, incluido el propio Ewan McGregor.

El Jedi compartía un vídeo a través de las redes sociales warsies, donde primero agradecía a los espectadores que hayan convertido Obi-Wan Kenobi en la serie original de Disney+ más vista e inmediatamente decidía denunciar públicamente el comportamiento de algunos de ellos.

"Parece que cierta parte del fandom ha decidido atacar a Moses Ingram en internet y han enviado algunos de los mensajes más horrendos y racistas. He podido leer algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón", criticaba el productor y actor principal de la serie.

El mensaje contra el racismo de Ewan McGregor, subtitulado al español

"Moses es una actriz y una mujer brillante. Está realmente increíble en la serie. Ha aportado mucho a la producción y a la franquicia. Me repugna oír este tipo de cosas", señalaba tajante McGregor. "Como actor protagonista y productor ejecutivo quiero apoyar a Moses. Todos amamos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de acoso, no eres un fan de Star Wars para mí. No hay lugar para el racismo en este mundo. Apoyo totalmente a Moses".

Sus palabras se suman a las de la propia cuenta oficial de Star Wars, cuya defensa retumbaba en toda la Galaxia: "Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la Galaxia de Star Wars: no te conviertas en un racista". ¿Frenarán ahora los ataques?

