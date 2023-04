El año pasado la televisión australiana atravesó un momento histórico. Vecinos había empezado su emisión en 1985, adentrándose en el día a día de un suburbio ficticio de Melbourne llamado Erinsborough. Ahí, concretamente en Ramsay Street, el público se familiarizó con las vivencias de un amplio reparto que fue cambiando a lo largo de los años, y que llegó a incluir en sus filas a Margot Robbie o Guy Pearce. Sin embargo, en 2022 Vecinos tuvo que afrontar un final forzoso.

Channel 5 dejó de financiar la serie, obligando a que Vecinos finalizara tras 37 años de emisión ininterrumpida, con un episodio especial donde participaron tanto Robbie como Pearce a modo de estrellas invitadas. Parecía que ahí quedaba todo, pero de pronto la compañía Fremantle inició gestiones para resucitar Vecinos. Ahora está confirmado que, vía Amazon Freevee (una de las filiales de Amazon), Vecinos contará con nuevos episodios con el elenco de su última fase retomando sus papeles.

Lo interesante es que, según The Hollywood Reporter, Vecinos también contará con algún rostro nuevo, y ese es nada menos que el de Mischa Barton. Esta actriz brilló cuando era muy joven en películas tan famosas como El sexto sentido o Notting Hill, siendo no obstante la serie The O.C. la que le llevó a la fama. En esta serie interpretó a Marisa, un personaje de gran carisma que tendría un final trágico, luego del cual Barton empezaría a limitarse a producciones de corte independiente.

The O.C. terminó en 2007 y Barton no ha dejado de trabajar desde entonces, pero ha perdido el contacto con el gran público a través de un puñado de producciones de serie B o telefilms. También participó, llegado 2017, en una producción española (The Caged), pero será Vecinos el proyecto que le devuelva a primera plana gracias a la fiebre que despierta en Australia. Para la telenovela interpretará a Reese, una mujer estadounidense recién llegada al barrio que esconde más de un secreto.

“Estoy entusiasmada por formar parte del próximo capítulo de esta serie icónica, y tengo muchas ganas de volver a Australia, lugar que conozco y me encanta”, ha declarado Barton. “Creo que el personaje de Reece va a ser un gran papel para explorar y con el que jugar”. La idea es que Amazon Prime Video distribuya la nueva etapa de Vecinos fuera de EE.UU. y Reino Unido (donde opera la citada Amazon Freevee), pero entre los mercados tanteados por ahora no figura España.

