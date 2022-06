Dónde ver 'The O.C.', la serie adolescente que marcó a toda una generación

"Welcome to the O.C., bitch" sería la frase más icónica y también la más adecuada para resumir The O.C., una serie en la al principio es inútil intentar entender a los personajes, sino abrazar por completo el espíritu rebelde y juvenil de los chicos (y los no tan chicos) de Newport Beach, en el condado californiano de Orange County.

Los Cooper, los Cohen y Ryan (Ben McKenzie) entre medias como el hijo adoptivo de estos últimos eran los protagonistas de esta serie de adolescentes que como decimos también abarcaba temas más adultos, como las relaciones de matrimonio entre Kirsten (Kelly Rowan) y Sandy (Peter Gallagher), las idas y venidas empresariales de Jimmy Cohen o la búsqueda de realización de la divorciada Julie (Melinda Clarke).

Los padres son sin duda unos grandes secundarios, aunque lo principal eran las relaciones entre Marissa Cooper (Mischa Barton) con Ryan y Seth (Adam Brody) con Summer (Rachel Bilson), cada uno de su madre y de su padre y con unas relaciones tan excéntricas por momentos como altamente divertidas el resto del tiempo.

Dónde ver la serie en España

The O.C. se emitió entre 2003 y 2007 y llevaba un tiempo en el olvido, pero el auge de las plataformas y su público leal la han puesto en el lugar que se merece y ahora se puede volver a disfrutar de ella. ¿Dónde? Pues en HBO Max, en la que se encuentran al completo sus cuatro temporadas de más de veinte capítulos cada una de ellas. Una oportunidad única de trasladarse de nuevo a los 2000 y de paso llenar la playlist de los grandes temas indies y grupos que ayudó a descubrir The O.C. por el camino.

