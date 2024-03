35 miniseries para hacer una maratón en Semana Santa

En los últimos años, el formato de las miniseries se ha posicionado como uno de los favoritos entre los telespectadores. La rapidez de su consumo y la facilidad de acceso gracias a los servicios de streaming han aupado su auge, mientras que cada vez más directores de renombre se han visto atraídos ante la posibilidad de explayarse en una narración episódica.

Conscientes de su éxito, Netflix, Prime Video o HBO Max, entre otras compañías, apuestan actualmente por añadir miniseries originales a sus catálogos. Aquí va una selección de algunas de las mejores de los últimos años para darte un atracón ahora que llega la Semana Santa.

1. Love & Death



Dónde ver: Disney+

Número de episodios: 7

Elizabeth Olsen, hermana pequeña de las gemelas Olsen y figura que ha conseguido abrirse un hueco en la industria hollywoodiense a través de su talento y sus trabajos para el MCU, cambiaba de registro completamente en la nueva serie de David E. Kelley (El abogado del Lincoln).

Basado en una historia real, este drama criminal aborda la historia de dos parejas que disfrutan de su vida apacible en un pequeño pueblo de Texas (EE UU), hasta que una aventura extramatrimonial hace que una de las mujeres empuñe un hacha. La ficción también cuenta con Jesse Plemons (Los asesinos de la luna), Krysten Ritter (Jessica Jones) y Lily Rabe (American Horror Story).

2. Los amos del aire

Dónde ver: Apple TV+

Número de episodios: 9

Producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, Los amos del aire traslada su acción a la Segunda Guerra Mundial, más concretamente a las desventuras de los miembros del 100º Grupo de Bombardeo, un grupo más conocido como el Bloody Hundredth.

Los amos del aire cuenta la historia de esta cuadrilla de aviadores estadounidenses que se jugó la vida en su lucha contra la Alemania nazi, muchos de ellos siendo abatidos o capturados en plena contienda. Una miniserie ideal para aquellos que amaron producciones bélicas como Hermanos de sangre y The Pacific, contando con actores de la talla de Austin Butler (Elvis), Barry Keoghan (Saltburn), Callum Turner (Animales fantásticos) o Anthony Boyle (Tetris).

3. Estación Once

Dónde ver: HBO Max

Número de episodios: 10

Basada en la profética novela homónima escrita y publicada en 2014 por Emily St. John Mandel, esta serie narra cómo un grupo de supervivientes reconstruye su vida después de una devastadora pandemia. Patrick Somerville (Maniac) se sitúa como creador de esta ficción para la que contaba con Mackenzie Davis (Terminator: Destino oscuro), Himesh Patel (Yesterday), David Wilmot (El irlandés) y Nabhaan Rizwan (1917).

4. The Shrink Next Door



Dónde ver: Apple TV

Número de episodios: 8

Miniserie basada en hechos reales que narra la extraña relación entre el 'psiquiatra de los famosos', Isaac 'Ike' Herschkopf (Paul Rudd), y su paciente, Martin 'Marty' Markowitz (Will Ferrell). El abuso de poder y la manipulación acaban entrometiéndose entre ambos, difuminando cualquier línea ética.

Ike llegaría a mudarse a la casa de Marty en los Hamptons y le convencería de que le nombrara presidente de su empresa familiar. Una historia en la que también encontramos a las actrices Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión) y Casey Wilson (Perdida).

5. Cadáveres

Dónde ver: Netflix

​Número de episodios: 8

El juego espaciotemporal, los árboles genealógicos complejos y la lucha contra el apocalipsis están detrás de que Cadáveres fuera comparada en su momento con Dark. Ambas grandes apuestas de Netflix por la ciencia ficción.

La serie británica creada por Paul Tomalin (guionista de Shameless) dejaba boquiabiertos a los espectadores con sus giros de guion y la presentación del mismo caso de asesinato en el barrio de Whitechapel (Londres), vinculado a cuatro épocas diferentes (1890, 1941, 2023 y 2053). De tal forma, cuatro detectives deberán encargarse de la investigación, hallando una conspiración activa desde hace 150 años.

6. Pam & Tommy

Dónde ver: Disney+

Número de episodios: 8

La ficción creada por Robert D. Siegel (Bienvenidos a Chippendales) recoge la historia real de la tormentosa relación amorosa entre la actriz y modelo Pamela Anderson (Los vigilantes de la playa) y el músico de origen griego Tommy Lee, quienes son interpretados por unos inmensos Lily James y Sebastian Stan.

Pam & Tommy supone un fiel reflejo de una de las relaciones más extrañas y delirantes de la historia, comenzando con su casamiento tan solo 96 horas después de haberse conocido y haciendo hincapié en el 'sex tape' que dio la vuelta al mundo.

7. Mrs. Davis

Dónde ver: HBO Max

Número de episodios: 8

Entre la comedia negra y la ciencia ficción, una monja guerrera lucha contra la temida Inteligencia Artificial en la serie creada por Tara Hernandez, productora y guionista de The Big Bang Theory y de El joven Sheldon.

La actriz Betty Gilpin (GLOW, La caza) interpreta así a la combativa hermana Simone. ¿Conseguirá la protagonista salvar al mundo del colapso? Jake McDorman (El francotirador), Andy McQueen (La forense) y Ben Chaplin (La delgada línea roja) completan el reparto.

8. Nos vemos en otra vida

Dónde ver: Disney+

Número de episodios: 6

En el 20 aniversario del trágico atentado que sacudió a la sociedad española el 11 de marzo de 2004, Disney ha estrenado la adaptación de la novela de Manuel Jabois. La historia se basa en el testimonio que el periodista le hizo a Gabriel Montoya Vidal 'Baby', interpretado por el actor Roberto Gutiérrez, en la que habló de su vinculación con esta trama.

Por aquel entonces, 'Baby' era tan solo un adolescente de dieciséis años que participó en el traslado de los explosivos junto a Emilio Trashorras (quien pedía recientemente la eutanasia). El resultado daría como consecuencia el mayor atentado de la historia de España y de Europa, dejando casi 200 fallecidos y más de 2.000 heridos en aquella fatídica mañana en la estación de Atocha (Madrid) y sus aledaños.

9. Cocina con química

Dónde ver: Apple TV+

Número de episodios: 8

Brie Larson, ganadora del Oscar a la Mejor actriz protagonista en 2015 por La habitación, interpreta ahora a la científica Elizabeth Zott. Ambientada en los años 50, la protagonista de esta serie desafía a una sociedad machista que no permite que las mujeres abandonen las tareas del hogar. Pero ella, contra todo pronóstico, romperá todos los estereotipos al aceptar un trabajo en un programa de televisión de cocina que aprovechará para enseñar algo más que recetas...

10. Compañeros de ruta

Dónde ver: SkyShowtime

​Número de episodios: 8

Matt Bomer y Jonathan Bailey dan vida a una pareja homosexual en una de las historias más desgarradoras de los últimos años. Ambientada en el Washington D. C. (EE UU) de los años 70 y 80, la serie recoge un romance obligado a esconderse ante el mundo en plena era McCarthy.

La serie creada por Ron Nyswaner (guionista de Philadelphia) visibiliza su resiliencia ante una vida repleta de contradicciones, mientras enfrentan una época protagonizada por la guerra de Vietnam y la crisis del sida. Una ficción que también daba de qué hablar con algunas escenas de sexo virales en las redes sociales.

11. Cómo meterse en un jardín

Dónde ver: HBO Max

Número de episodios: 4​

Olivia Colman (La favorita) y David Thewlis (La teoría del todo) protagonizan esta tragicomedia policíaca en la que un matrimonio encuentra dos cadáveres enterrados en el jardín de su casa. El extraño caso provoca que los medios empiecen a perseguirlos, mientras la investigación continúa avanzando. Un momento repleto de tensión que hará que la imaginación de Susan cree una realidad alternativa en la que ellos son los héroes.

12. La sangre helada

Dónde ver: Movistar Plus+

​Número de episodios: 5

Basada en la obra homónima de Ian Maguire y creada por Andrew Haigh, director de Desconocidos y Weekend, La sangre helada nos traslada a una expedición ballenera en el Ártico en el siglo XIX.

Allí, el cirujano caído en desgracia Patrick Sumner (Jack O'Connell) conocerá al arponero Henry Drax (Colin Farrell), un peligroso psicópata que hará que su viaje se transforme en un verdadera lucha por la supervivencia. Este thriller también cuenta con la presencia de Stephen Graham (Cadáveres) y Roland Møller (Citadel).

13. El ferrocarril subterráneo

Dónde ver: Prime Video

Número de episodios: 10

Adaptación de la novela de fantasía de Colson Whitehead. El cineasta Barry Jenkins, director de la oscarizada película Moonlight y nominado por El blues de Beale Street, abordaba una crítica demoledora contra la xenofobia a través de la presentación de una red clandestina de comunicación que ayuda a escapar a los esclavos afroamericanos de las plantaciones en el sur de EE UU.

El ferrocarril subterráneo se alzaba con el Globo de Oro a la mejor miniserie en 2021, contando en su elenco con Thuso Mbedu (La mujer rey), Joel Edgerton (El regalo) y Aaron Pierre (Tiempo).

14. Siempre el mismo día

Dónde ver: Netflix

​Número de episodios: 14

Para los amantes de la comedia romántica, la adaptación de la novela original de David Nicholls aterrizaba estas semanas en el streaming. Se trata de la segunda versión después de One Day (Siempre el mismo día), la película de 2011 dirigida por Lone Scherfig y protagonizada por Anne Hathaway.

La nueva ficción sigue la vida de Emma (Ambika Mod, Esto te va a doler) y Dexter (Leo Woodall, The White Lotus), quienes pasan juntos la noche de su graduación y posteriormente deciden tomar caminos diferentes, pero sus vidas seguirán entrelazándose constantemente.

15. Little Fires Everywhere

Dónde ver: Prime Video

Número de episodios: 8

Con un elenco encabezado por nombres tan potentes como Reese Witherspoon, Kerry Washington y Joshua Jackson, Little Fires Everywhere recoge la historia de la periodista Elena Richardson, quien cuenta con una vida cómoda en un suburbio de Ohio y sigue las reglas meticulosas que mantienen el orden.

La vida de Elena se verá trastocada cuando Mia y su hija Pearl, con un enigmático pasado, se conviertan en sus inquilinas y así comiencen los conflictos entre ambas. La adaptación del libro de Celeste Ng explora los secretos de la maternidad, así como la falsa creencia de que seguir las normas impedirá el desastre.

16. Los últimos días de Ptolemy Grey

Dónde ver: Apple TV+

Número de episodios: 6

A través de una sublime interpretación, Samuel L. Jackson narra el testimonio del enfermo nonagenario Ptolemy Grey, quien pierde a su cuidador de confianza y se sumerge en la demencia y la soledad. La joven huérfana Robyn (Dominique Fishback) llega para hacerse cargo de él, mientras descubren un tratamiento que pueden restaurar sus recuerdos afectados. Un avance médico que destapará el impresionante e inesperado pasado de este hombre.

17. Un escándalo muy británico

Dónde ver: HBO Max

​Número de episodios: 3

Tras la estela de ficciones como The Crown, que continúan demostrando que los escándalos de la realeza y la aristocracia británica atrapan al público, la BBC se adentraba en la narración del escabroso divorcio de los duques de Argyll en los años 60.

La serie dirigida por Anne Sewitsky (Black Mirror) aborda los juicios en los que no faltaron las pruebas inventadas y una serie de instantáneas subidas de tono que fueron la comidilla del momento. Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión) y Claire Foy (The Crown) protagonizan a este matrimonio en conflicto.

18. Shogun

Dónde ver: Disney+

​Número de episodios: 10

Inspirada en la novela homónima de James Clavell, Disney sumaba recientemente a su catálogo una nueva versión de la historia que ya vio la luz en 1980 con Richard Chamberlain (El coloso en llamas) como protagonista.

Cosmo Jarvis (Peaky Blinders, Raised by Wolves) retoma el papel del marinero británico John Blackthorne, quien, en pleno siglo XVII, cambia su vida al trasladarse a Japón y convertirse en un samurái. Una pieza más en el engranaje del líder nipón Toranaga (Hiroyuki Sanada, El ocaso del samurái), quien utiliza al aventurero para ascender a la cima del poder y convertirse en el nuevo Shogun.

19. Medicina letal

Dónde ver: Netflix

​Número de episodios: 6

OxyContin, OxyNorm, Percodan... Los opioides sintéticos de última generación continúan siendo la gran epidemia a la que Estados Unidos es incapaz de dar solución, cobrándose miles de vidas anualmente.

Tras los pasos de Dopesick: Historia de una adicción, Medicina letal nace a colación del artículo de The New Yorker La familia que construyó un imperio del dolor, el cual explicaba la implicación de la farmacéutica Purdue Pharma en estas muertes. La serie dirigida por el cineasta Peter Berg (Very Bad Things, Hancock) está protagonizada por Matthew Broderick (Juegos de guerra) y Uzo Aduba (Orange is the New Black).

20. Nolly

Dónde ver: Filmin

​Número de episodios: 3

Noele Gordon fue una de las presentadoras y actrices británicas más conocidas entre los 50 y los 70, siendo una de las protagonistas de la serie Crossroads. Esta es la historia de su ascenso a la fama y de su posterior caída a través de la interpretación de Helena Bonham Carter en la nueva serie de Russell T. Davies, conocido por sus anteriores trabajos en Doctor Who, It's a Sin y Years and Years.

21. La noche que Logan despertó

Dónde ver: Filmin

​Número de episodios: 5

Basada en la obra de teatro de Michel Marc Bouchard y dirigida, adaptada y protagonizada por Xavier Dolan, esta miniserie supone la primera serie del enfant terrible y hombre detrás de títulos como Mommy o Matthias & Maxime.

En esta ficción, la muerte de Mado (Anne Dorval) reúne a los hermanos Laoruche, después de que Mireille (Julie LeBreton) huyera décadas atrás tras sufrir abusos sexuales. Pero, el pasado siempre llama de nuevo a la puerta y va acompañado de la música de Hans Zimmer.

22. Vestidas de azul

Dónde ver: Atresplayer

​Número de episodios: 7

Tras los pasos del éxito internacional Veneno, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Atresplayer estrenaba su continuación, Vestidas de azul. Esta nueva serie adapta el libro escrito por Valeria Vegas sobre el documental célebre de 1983, de Antonio Giménez Rico, que abordaba la realidad de las mujeres transexuales en la Transición. En el elenco encontramos de nuevo a Lola Rodríguez (Bienvenidos a Edén), así como nuevos rostros como Susana Abaitua (Patria) y Pedro Casablanc (Isabel).

23. The Beatles: Get Back

Dónde ver: Disney+

Cuántos episodios tiene: 3

Recientemente nos enterábamos de que Sam Mendes, cineasta detrás de joyas cinematográficas como 1917, Camino a la perdición o Skyfall, dirigirá una tetralogía cinematográfica sobre los Beatles. Cada una de ellas según la perspectiva de cada uno de los miembros de la banda. Una oportunidad de oro para revisionar The Beatles: Get Back, la miniserie documental dirigida por Peter Jackson (trilogía de El señor de los anillos) que conquistó a los espectadores a través del metraje inédito sobre los ensayos de la banda.

24. Mare of Easttown

Dónde ver: HBO Max

​Número de episodios: 7

Ganadora de cuatro premios Emmy, la serie protagonizada por Kate Winslet, quien recientemente estrenaba El régimen, aborda las vivencias de la detective Mare Sheehan en la investigación de un caso de asesinato en un pequeño pueblo de Pensilvania (EE UU), mientras intenta que su propia vida personal no se haga añicos.

Esta serie también contaba con Jean Smart (Hacks), Julianne Nicholson (Blonde) y John Douglas Thompson (La edad dorada), transformándose al instante en una de las producciones originales de HBO imprescindibles.

25. La caída de la casa Usher

Dónde ver: Netflix

Número de episodios: 8

Como maestro del cine de terror actual, Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Misa de medianoche) repetía alabanzas en su homenaje a la obra del literato Edgar Allan Poe.

El universo gótico de pasión, muerte y terror del literato emana de la nueva historia de los despiadados hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell), quienes convierten la compañía Fortunato Pharmaceuticals en un emporio de riqueza, privilegio y poder. Cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud, los secretos acaban viendo la luz.

26. Guardaespaldas

Dónde ver: Netflix

​Número de episodios: 7

Intrigas políticas, escenas de acción trepidantes y posturas encontradas se sitúan como las grandes bazas de la serie creada por Jed Mercurio (Line of Duty). En ella, Richard Madden (Juego de tronos) interpreta a un veterano de guerra reconvertido en el guardaespaldas de la ministra Julia Montague (Keeley Hawes), con la que mantiene una línea ideológica totalmente diferente. La amenaza de la vida de la mandataria provocará un acercamiento entre ambos y la revelación de una serie de secretos de Estado.

27. Cristóbal Balenciaga

Dónde ver: Disney+

​Número de episodios: 6

Alberto San Juan sorprendía y conquistaba al público en su interpretación como el reputado diseñador de moda Cristóbal Balenciaga. Hijo de una costurera y de un pescador, el vasco consiguió desafiar su estatus social para deslumbrar en las pasarelas de todo el mundo y pasar a la posterioridad con sus trabajos.

La serie supone un vistazo a su trayectoria personal y laboral a través de su encuentro con diversas figuras reconocibles como Coco Chanel (Anouk Grinberg), Hubert de Givenchy (Adrien Dewitte) o Ramón Esparza (Adam Quintero), mano derecha de Balenciaga.

28. Secretos de un matrimonio

Dónde ver: HBO Max

​Número de episodios: 5

Adaptación de la serie homónima de los 70 del maestro Ingmar Bergman, que exploraba el deseo, la monogamia y el divorcio. Se trata de uno de los retratos más amargos y verídicos sobre las relaciones sentimentales presentado a través del matrimonio de Mira (Oscar Isaac) y Jonathan (Oscar Isaac), cuyas idas y venidas consiguen estrujar el corazón del espectador.

La campaña promocional de esta miniserie dio de qué hablar en su momento, especialmente en su presentación en Cannes, tras la enorme complicidad y química de sus protagonistas.

29. Encerrado con el diablo

Dónde ver: Apple TV+

​Número de episodios: 6

Ray Liotta (Uno de los nuestros, Hannibal) fallecía trágicamente en 2022, dejando aún una serie por estrenar, Encerrado con el diablo. Basada en hechos reales, Encerrado con el diablo narra la historia de Jimmy Keene (Taron Egerton), quien posee la posibilidad de evitar una condena a prisión de 10 años si lleva a cabo una complicada misión: obtener una confesión del asesino Larry Hall. En pleno auge del true crime, la serie sobresalía entre la marabunta de producciones.

30. Mary & George

Dónde ver: SkyShowtime

​Número de episodios: 7

El sexo y la realeza son los protagonistas de una de las series más morbosas de los últimos años. Protagonizada por un trío de ases de la actuación, Julianne Moore, Nicholas Galitzine y Tony Curran, la serie sigue la historia la condesa de Buckingham, quien con sus artes sibilinas consiguió que su hijo sedujera al rey Jacobo I para convertirse en su amante y así conseguir una mayor influencia y riqueza en la Inglaterra de finales del siglo XVI, principios del XVII.

Mary & George aborda la homosexualidad del monarca que salió públicamente a la luz en 2018, después de siglos de secretismo, inspirando a una serie que recuperaba la novela The King's Assassin, de Benjamin Woolley.

31. Normal People

Dónde ver: Movistar Plus+

​Número de episodios: 12

Basada en la novela superventas Normal People, de Sally Rooney, BBC emitía el drama romántico de Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal). Dos actores cuya fama daba un salto cualitativo con el reflejo de un amor repleto de sombras y luces a lo largo del tiempo.

Normal People nos trasladaba a la Irlanda de aquellos jóvenes que sufrieron la crisis financiera de 2008, recogiendo el relato de aquellos millennials que la vivieron en sus propias carnes y que aún siguen arrastrando las consecuencias tantos años después.

32. Por mandato del cielo

Dónde ver: Disney+

​Número de episodios: 7

Miniserie inspirada en el bestseller homónimo de Jon Krakauer, que nos traslada al Salt Lake Valley (Utah, EE UU) de 1984. En este barrio residencial, el inspector Jeb Pyre, interpretado por Andew Garfield, tenía que esclarecer el cruento asesinato de Brenda Wright Lafferty y su bebé.

Las pesquisas llevan al protagonista a cuestionarse su propia fe y a descubrir algunos de los secretos más horribles del mormonismo. La ficción también cuenta con Sam Worthington (Avatar), Daisy Edgar-Jones (Normal People), Denise Gough (Andor) y Rory Culkin (Señales).

33. La Mesías

Dónde ver: Movistar Plus+

​Número de episodios 7

Tras el éxito de Paquita Salas y de Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrossi estrenaban su serie más ambiciosa hasta la fecha, La Mesías. Alejándose de sus posibles semejanzas con la vida real de Flos Mariae, los Javis narraban en la serie la historia de Enric (Roger Casamajor) e Irene (Macarena García), dos hermanos distanciados que quedaban impactados con los vídeos virales de Stella Maris.

El grupo musical de pop cristiano compuesto por seis hermanas provocaría que los dos hermanos regresarán a su infancia más traumática, encabezada por el fanatismo religioso de su familia, especialmente por los delirios mesiánicos de su madre. La Mesías contaba con un inmenso y extenso plantel de estrellas patrias de la talla de Carmen Machi, Lola Dueñas, Ana Rujas, Albert Pla y Amaia, entre muchos otros.

34. Fleishman está en apuros

Dónde ver: Disney Plus

​Número de episodios: 8

Fleishman está en apuros cuenta con Jesse Eisenberg (La red social) en el papel de Toby Fleishman, un hombre divorciado de 41 años que decide volver al mundo de las citas mientras intenta descubrir qué le pasó a su matrimonio. En su primer verano con libertad sexual, la madre de sus hijos, Rachel (Claire Danes) desaparece y le deja con sus dos hijas pequeñas, Hannah y Rachel, sin dejar pistas de qué ha sido de ella o cuando regresará.

En esta serie también vemos desfilar a rostros de la talla de Christian Slater (Mr. Robot), Lizzy Caplan (Chicas malas), Adam Brody (The O. C.), Josh Stamberg (Bruja Escarlata y Visión) o Josh Radnor (Cómo conocí a vuestra madre).

35. The Staircase

Dónde ver: HBO Max

​Número de episodios: 8

Inspirándose en la docuserie documental homónima creada por Jean-Xavier de Lestrade en 2004 -que siguió en directo el caso del escritor y periodista Michael Peterson, acusado del asesinato de su mujer-, Antonio Campos estrenaba en HBO Max este nuevo drama judicial.

Protagonizada por el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey) y la nominada a los premios de la Academia de Hollywood Toni Colette (El sexto sentido), la ficción sigue el caso de la muerte de Kathleen, cuya caída aparentemente accidental en las escalaras de su hogar provocaban que las sospechas apuntaran hacia su marido.

