Mindy Kaling cree que hoy no se podría hacer 'The Office': "La mayoría de los personajes serían cancelados"

La nostalgia de los jóvenes de los 2000 es un fuerte motor de producción en el que la industria cinematográfica se apoya constantemente. En los últimos años hemos vivido el retorno de Loralai y Rory Gilmore con Las cuatro estaciones de las chicas Gilmore, el de Giselle con Desencantada y, hace poco, nos sorprendieron con el anuncio de una tercera entrega de Princesa por sorpresa. Sin embargo, los reboots pueden no ser siempre la mejor idea.

En una reciente entrevista para Good Morning America, la actriz y guionista de The Office, Mindy Kaling, ha afirmado que la serie británica que se ha convertido en un referente por su humor negro y sinvergüenza no podría haberse llevado a cabo hoy en día. "¡Esa serie es tan inapropiada ahora!" ha dicho en el programa matutino de Estados Unidos.

"Los guionistas de la serie (con los que todavía mantengo el contacto) siempre hablamos de cuánto de ese show sería imposible hacer hoy en día. Los gustos han cambiado y, honestamente, lo que ofende a la gente ha cambiado muchísimo ahora", ha afirmado. "Creo que esa es una de las razones por las que la serie es popular, porque la gente siente que hay algo audaz en ella o que hay temas tabú de los que se habla en el show".

¿Volveremos a la oficina?

No obstante, la pregunta sigue en el aire: ¿estarían dispuestos a hacer un reboot de la serie? Si se llevase a cabo, Kaling cree que, en una versión de The Office actual, su personaje, Kelly Kapoor, "habría dejado Dunder Mifflin para hacerse influencer y habría sido cancelada inmediatamente", ha bromeado. "Es más, la mayoría de los personajes de la serie habrían sido cancelados hoy en día".

Por su parte, en 2018, Steve Carell, quien protagonizaba junto a Kaling, John Krasinski, Jenna Fisher, B. J. Novak y Rainn Wilson la exitosa serie de oficina, afirmó en una entrevista para Collider que él no se sumaría a un posible retorno. "La serie es más popular ahora de lo que lo fue cuando se emitía. Simplemente, no la veo siendo lo mismo, y creo que mucha gente querría que fuese lo mismo, pero no lo sería. Creo que es mejor dejar las cosas como se quedaron y dejar que la serie exista por lo que fue".

"Necesitaríamos tener los mismos guionistas, los mismos productores, los mismos directores, los mismos actores e, incluso con todos esos componentes, no sería lo mismo. Así que no", afirmó en su día. "Pero me encanta la serie. Fue una época muy emocionante y toda esa gente son mis amigos. Todos la amamos. Fue algo especial. Fue algo especial antes de que la gente pensase que era algo especial. Fue algo especial para nosotros antes de que los demás empezasen a sentir que lo era. Pero no".

Actualmente, todos los capítulos de The Office están disponibles en HBO Max.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.