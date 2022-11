Disney pone en marcha 'Princesa por sorpresa 3'

Este 18 de noviembre Anne Hathaway estrena Armageddon Time, film de James Gray que muestra, como tantos otros proyectos circundantes, la madurez que ha adquirido como actriz. La carrera de Hathaway no ha dejado de crecer a lo largo de dos décadas, aunque quizá sea inseparable en el recuerdo de muchos de uno de sus primeros papeles: el de Mia Thermopolis en Princesa por sorpresa. En este film de Disney, estrenado en 2001, Hathaway encarnaba a una estudiante de secundaria que descubría que era la siguiente en la línea de sucesión al trono de Genovia, ficticio país al que le daba la bienvenida Julie Andrews, que resultaba ser su abuela. Garry Marshall dirigió el largometraje y repitió dos años después, en Princesa por sorpresa 2, manteniendo el abrazo del público.

Ahora que transcurren más de 20 años desde Princesa por sorpresa, IndieWire se hace eco del plan de Disney para producir la tercera entrega. Princesa por sorpresa 3 no ha confirmado si Hathaway y Andrews retomarían sus papeles, pero el guion ya está en manos de Aadrita Mukerji, llegada de Supergirl. No debería haber problema, por otro lado, para involucrar a Hathaway, en una trama de la que se rumorea que encontrará a Mia enseñando a su hija cómo ser una princesa. Y es que la actriz de El diablo viste de Prada, recientemente, ya dijo estar a favor de una tercera entrega. “Más que considerarla, la apoyo. Si hay forma de involucrar a Julie Andrews, creo que funcionaría”, aseguró, refiriéndose a la renuencia que por su parte ha mostrado su compañera de reparto.

“Iríamos donde estuviera, pondríamos una pantalla verde detrás, y lo haríamos realidad”, añadió. Andrews ha abordado la posibilidad de Princesa por sorpresa 3 y no ha sido tan entusiasta. Se resiste por el tiempo transcurrido, y por el hecho de que Marshall falleciera en 2016. “Se habló de una secuela hace muchos, muchos años. Pero nunca se llevó a cabo. Y luego Garry nos dejó. Para mí ya queda demasiado lejos para volver a ello. Es una idea encantadora, pero no creo que sea posible”, declaró. Las películas se basan en una saga de novelas de Meg Cabot, y a lo largo de su andadura acompañaron a Hathaway y Andrews en el reparto con Sandra Oh, Mandy Moore o Chris Pine. Todos ellos también podrían ser tanteados para volver en Princesa por sorpresa 3.

