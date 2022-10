"Alegraos por las mujeres, no es tan difícil": Anne Hathaway recuerda cuando todo Internet la odiaba

El odio en Internet no solo se caracteriza por la facilidad de contagio sino también, en ocasiones, por lo caprichoso que es. Hace casi diez años nos encontramos con un caso perfecto y lamentable en el caso de Anne Hathaway; por algún motivo, el público decidió que le caía fatal durante la carrera al Oscar de Los miserables (finalizada con el premio a Mejor actriz de reparto para Hathaway), calificando su imagen de “molesta” incluso desde los medios. Hathaway ganó la estatuilla y siguió trabajando, mientras poco a poco el clima en redes sociales se iba relajando. Pero, comprensiblemente, nunca ha llegado a olvidar este episodio de 2013. Sobre todo cuando cada día es testigo de nuevas polémicas en Internet.

Este año Hathaway ha estrenado la serie WeCrashed junto a Jared Leto, además de trabajar para James Gray en la aclamada Armageddon Time que coprotagoniza con Jeremy Strong y Anthony Hopkins. Y a la actriz también le han pedido hacer uno de los discursos de la última gala de Elle, donde ha recordado el infame fenómeno conocido como “Hathahate”. “Hace diez años, tuve oportunidad de ver cómo funciona el odio desde una nueva perspectiva”, comenzó la actriz de El diablo viste de Prada, para pasar a explicar cómo con los años pudo superar este trance, e incluso sentirse empoderada a partir de él por muchas inseguridades que hiciera aflorar. “Y, para contextualizarlo, era un lenguaje que había empleado conmigo misma desde que tenía siete años”.

“Cuando tu dolor autoinflingido de repente se amplifica hacia ti, digamos, a todo volumen desde Internet... Es una locura”, asegura. “Cuando pasó lo que pasó, me di cuenta de que no tenía ningún deseo de tener nada que ver con este tipo de energía, a ningún nivel. No le daría cabida, ni viviría con miedo a ella, ni hablaría su lenguaje por ningún motivo, a nadie, ni a mí misma”. Los insultos le dejaron “impactada” y “avergonzada”, y también le hicieron darse cuenta del clima tan tóxico que generaban las redes sociales. “No hay tiempo para discutir todas las causas del lenguaje del odio, y la imperiosa necesidad de acabar con él. Porque hay una diferencia entre la existencia y el comportamiento”.

“Se puede juzgar el comportamiento. Puedes perdonar el comportamiento o no. Pero no tienes derecho a juzgar -y sobre todo a odiar- a alguien por existir. Y si lo haces, no estás bien”. Hathaway nos anima a “reaprender el amor”. “El odio me parece lo opuesto a la vida; en un suelo duro donde nada puede crecer adecuadamente, si es que lo hace. Quiero decir: Alegraos por las mujeres. Y punto. Sobre todo, alégrense por las mujeres que tienen éxito. No es tan difícil”.

