Michael Douglas es Benjamin Franklin en esta nueva miniserie para Apple TV+

A sus 79 años, Michael Douglas sigue imparable: en 2021, nos reencontrábamos con el actor en la aclamada El método Kominsky, y el año pasado le vimos meterse en la piel de Hank Pym en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera entrega de la saga centrada en el personaje de Paul Rudd.

Sin embargo, más allá de sus compromisos marvelitas, en TV Douglas también se prepara para meterse en la piel de dos hombres que marcaron la historia de EE UU. El veterano intérprete dará vida a Ronald Reagan en la miniserie Reagan & Gorbachev, y ahora Apple TV+ estrena esta miniserie donde el actor se mete en la piel de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EE UU.

El director Tim Van Patten lidera este proyecto, cuyo guion firma Kirk Ellis (John Adams) basándose en el libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, escrito por Stacy Schiff. Ellis, Schiff y el propio Douglas también producen.

El actor interpreta a Benjamin Franklin a la edad de 70, durante uno de los momentos más críticos de su carrera, tal y como recoge Screen Rant. Sin formación diplomática, Franklin convenció a Francia, que tenía una monarquía absoluta, para que respaldara el experimento americano de democracia. Sus ocho años de misión en el país galo y la alianza franco-americana permitieron a EE UU ganar la Revolución.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.